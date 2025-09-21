Slušaj vest

Pre dve nedelje tekstom o filmu "Psiho" ovde je ekskluzivno najavljeno da će Radio-televizija Srbije započeti ciklus filmova Alfreda Hičkoka, jednog od najpoznatijih režisera svih vremena. Ciklus počinje u ponedeljak, 22. septembra. Hičkokovo ime bilo je i ostalo sinonim za napete trilere, ali je isti čovek imao vrlo uspešan izlet u urnebesnu komediju, baš kao što je i definisao neke oblike modernog horora. Hičkok je jedno od imena koje se oduvek izgovaralo s poštovanjem. RTS će gledaocima predstaviti čak petnaest naslova iz njegove prebogate filmografije, naslove nastale u saradnji sa studijima "Junverzal" i "Paramont".

Prelazak Alfreda Hičkoka u Holivud, na nagovor slavnog producenta Dejvida Selznika, poklopio se sa početkom Drugog svetskog rata. Hičkok je preko Bare prešao kao priznati reditelj. U svojoj rodnoj Britaniji snimio je niz komercijalno uspešnih filmova i prikupio hvale kako publike, tako i kritike. Ratne 1942. godine premijerno je prikazan prvi film iz ciklusa koji će ići uveče radnim danima na RTS 1 (sa reprizom sutradan u dva po podne na RTS 2) - "Saboter". Do tog trenutka Hičkok je već razvio svoj jedinstveni režiserski stil, gde stalni pritisak na glavne protagoniste izaziva osećaj napetosti. "Saboter" je proizvod vremena ratne paranoje, kada je mnogo filmova snimljeno sa idejom da se podrži kolektivni ratni napor. Glavni junak bude lažno optužen (još jedan motiv koji se često pojavljuje u Hičkokovim filmovima) da je sabotirao fabriku aviona, pa da bi skinuo ljagu sa svog imena, mora se suprotstaviti tajnoj grupi američkih fašista, saradnika neprijatelja.

Foto: Zorana Jevtić



Već sledeći film iz ciklusa, slavni "Senka sumnje", prikazuje devojku koja svoj život smatra dosadnim, a želja da se prodrma učmalost krene neočekivano mračnom putanjom. Njen ujak, svetski putnik, dolazi u posetu i, iako šarmom osvaja mnoge oko sebe, devojka počinje da sumnja da je on zapravo serijski ubica. Motiv ubistva, ovoga puta zbog lažnog osećaja superiornosti, javlja se i u sledećem filmu, koji će biti prikazan na RTS - "Konopac". Film koji funkcioniše kao ekranizovana pozorišna predstava naizgled je snimljen u samo jednom kadru. Zapravo, s obzirom na tehnička ograničenja, poput toga da je tadašnja kamera mogla da snimi samo deset minuta neprekidnog materijala, rezova u filmu ima mnogo. Oni su vešto zamaskirani brzim pokretima kamere ili ulascima u senku, a hvatanje ovih trenutaka čini gledanje "Konopca" još zabavnijim. Ideje o superiornosti pojedinaca dotle da iz čiste bahatosti mogu nekome oduzeti život, bile su i ostale kontroverzne. U mnogim detaljima ovaj film pokazuje koliko je lako krenuti tim putem, ali ipak ovaj prvi Hičkokov film u boji tada nije dočekan sa oduševljenjem, iako sada važi za jedan od klasika.

Alfred Hičkok na setu filma Psiho Foto: Photo12/Shamley Productions, Photo 12 / Alamy / Profimedia



"U znaku Jarca" je deo Hičkokovog povratka crnobelom filmu, što će činiti i kasnije. Radnja filma smeštena je u Australiju u 19. veku, gde irski doseljenik upoznaje lokalnog veleposednika, inače nekadašnjeg robijaša, i obnavlja poznanstvo sa njegovom suprugom. Ispostavlja se da je supruga sada alkoholičarka i da njen zdrav razum visi o koncu - takođe jedan od motiva kojima se Hičkok često vraćao tokom svoje karijere. Sledeće ostvarenje, "Prozor u dvorište", biće na RTS prikazano u petak, 26. septembra. Ovaj film deo je ulaska u Hičkokov kreativni zenit, gde će ostvariti niz remek-dela. U "Prozoru u dvorište" profesionalni fotograf slomi nogu i mora da miruje u svom stanu. Mirovanje mu teško pada i on vreme ispunjava tako što krišom posmatra šta rade komšije. Posmatrajući tuđu svakodnevicu, počinje da uviđa da je jedan od suseda možda ubio svoju suprugu. Fotograf zbog slomljene noge nije u mogućnosti da sam krene u istragu, mora da se oslanja na druge, ali i ubica postaje svestan da neko zna šta se dogodilo...