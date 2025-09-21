Slušaj vest

Uoči premijere serije "Lovačka družina", koja će se od 23. septembra emitovati utorkom od 22 na kanalu Star (STAR Channel), glavna glumica Melisa Roksboro, poznata publici iz hita"Manifest"i holivudskog blokbastera "Zvezdane staze: Izvan granica", otkriva nam šta se dogodi kada se planirani odmor sa najboljim prijateljima u zabačenoj kolibi u divljini pretvori u borbu za život. Ona u novoj seriji tumači Rebeku Henderson, ženu čija se sudbina prepliće sa tajnama i opasnostima kanadske divljine. U otvorenom razgovoru govori o iskustvu sa snimanja, glumačkim izazovima, ali i o položaju žena u industriji i novim pravilima televizijske produkcije.

"Lovačka družina" je serija koja kombinuje triler, krimić i dramske elemente. Kako biste opisali svoju junakinju Rebeku Henderson?

- Rebeka je žena sa snažnim instinktom za preživljavanje, ali i neko ko nosi ogromne unutrašnje, nevidljive rane. Ona dolazi u divljinu kao deo grupe koja zamišlja da će vikend provesti u opuštanju, a zapravo ulazi u smrtonosnu igru. Najveći izazov mi je bio da pokažem tu njenu transformaciju - od osobe koja traži beg i mir do žene koja shvata da se u najtežim trenucima mora osloniti na sopstvenu snagu. Rebeka je hrabra, ali nije nepogrešiva. Ona donosi loše odluke, počevši od toga da je za sebi najbliskije ljude odabrala, kako će se ispostaviti - potpune strance. A svi se u nekom trenutku nađemo u toj situaciji, da se razočaramo u one koje smo smatrali da ih savršeno poznajemo. Upravo u tome leži istinska ljudskost svakog od nas.

Snimali ste u kanadskoj divljini. Koliko je priroda oblikovala atmosferu na setu?

- Imala je ogroman uticaj na svaki segment ove serije. Kada ste okruženi šumom, planinama i surovim vremenskim uslovima, shvatite da priroda igra ravnopravnu ulogu sa glumcima. U pojedinim scenama temperatura je bila ispod nule, a mi smo snimali sate i sate u snegu. To vam menja energiju, pokrete, disanje. Nisam morala da zamišljam osećaj opasnosti - on je bio tu, u vazduhu. Zbog toga je serija toliko autentična. Publika će zaista imati utisak da su deo tog surovog pejzaža.

Uloga u "Lovačkoj družini" deluje mnogo drugačije u poređenju sa onom u seriji "Manifest", zahvaljujući kojoj smo vas i upoznali.

- "Manifest" je bio ogroman uspeh i doneo mi je prepoznatljivost širom sveta. Međutim, dok je ta serija imala elemente misterije i fantazije, "Lovačka družina" je mnogo sirovija i realističnija. Tamo ste imali avion koji nestaje i vraća se godinama kasnije, a ovde imate grupu ljudi koji pokušavaju da prežive sopstvene laži i slabosti. Za mene je to bio sjajan kontrast - da se nakon jedne visokostilizovane priče spustim u nešto opipljivo, gotovo dokumentarno u svom realizmu.

Po čemu pamtite iskustvo u holivudskom blokbasteru "Zvezdane staze: Izvan granica"?

- To je bila prava škola rada na ogromnim produkcijama. Stajati rame uz rame sa glumcima kao što su Kris Pajn i Zoi Saldana i raditi na setovima koji izgledaju kao svemirski brod - to vas oblikuje i profesionalno i privatno. Ipak, moram priznati da sam sa "Lovačkom družinom" imala jednako intenzivan doživljaj, samo u potpuno drugačijem okruženju. Holivud vas uči disciplini, dok vas priroda uči poniznosti.

Kada govorimo o glumi kao profesiji, šta vam je do sada bio najveći izazov?

- Uvek je najveći izazov pronaći istinu u liku. Kamera je surova. Ako pokušavate da budete neko drugi, a da to ne osećate, publika će odmah primetiti. Zato stalno tragam za onim sitnim detaljima - način na koji lik drži ruke, kako reaguje u tišini, šta prećuti. Gluma nije samo izgovaranje replika već proces u kojem morate da postanete deo te osobe, makar na trenutak.

Položaj žena u Holivudu i na televiziji često se analizira. Kakvo je vaše iskustvo?

- Verujem da smo prošle dug put, ali da još ima posla. Kad sam počinjala, uloge za žene su često bile ograničene na klišee - supruga, devojka, majka. Danas se stvari menjaju, naročito zahvaljujući striming platformama. Likovi su kompleksniji, dublji, imaju mane i unutrašnje sukobe. To publika prepoznaje i ceni. Ali borba za jednake mogućnosti traje i dalje. I zato serije poput "Lovačke družine", gde žena nosi ključnu ulogu u jednoj teškoj priči, imaju poseban značaj.

Dotakli ste se striminga. Koliko su platforme uticale na kvalitet produkcije?

- Rekla bih da su promenile sve. Nekada su postojale jasne granice između televizije i filma. Danas ih više nema. Serije imaju filmski kvalitet, produkcija je na nivou blokbastera, a priče su raznovrsnije nego ikada. To nam daje šansu da istražujemo teme koje ranije možda ne bi našle put do publike. "Lovačka družina" je upravo takav primer - mračna, kompleksna i vizuelno raskošna serija koja će tokom deset epizoda izgledati kao deset mini-filmova.

