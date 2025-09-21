Slušaj vest

U galeriji Novembar otvorena je samostalna izložba umetnice Marije Šević pod nazivom Youth. Postavku je uredila Mia David, kustoskinja galerije.

mia-david-zaric.jpg
Mia David Foto: Marina Lopicic

Izložba podrazumeva devet slika iz serije radova Youth izvedene u tehnici ulje na platnu. Serija Youth bavi se temom mladosti kao prolaznog, ali suštinski značajnog životnog perioda, smeštenog u ambijent Velikog ratnog ostrva.

Umetnica Marija Šević
Foto: Marijana Janković

Marija Šević (1987, Aranđelovac) živi i radi u Beogradu. Završila je osnovne i master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2011). Usavršavala se na Akademiji lepih umetnosti u Monpeljeu, a kao stipendistkinja francuske vlade boravila je na Akademiji lepih umetnosti u Parizu (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts), u klasama profesora Kloda Kloskija (Claude Closky) i Džejmsa Rajlija (James Rielly). Suosnivačica je umetničkog prostora i kolektiva U10 u Beogradu, gde od 2012. godine učestvuje u kustoskom radu i organizaciji izložbi i događaja. Dobitnica je brojnih nagrada i rezidencija, a njeni radovi deo su više privatnih i javnih kolekcija.

 Deo zanimljive postavke

Izložba Youth Foto: Marijana Janković

Izložba Youth biće otvorena do 12. oktobra i posetioci je mogu pogledati svakog radnog dana (osim ponedeljkom) od 12 do 20h, subotom od 10 do 18h i nedeljom od 10 do 14h na adresi Kursulina 22.

Ne propustiteKulturaOtvorena izložba "Sećanje i nada: Goranka Matić (1949-2025)" u galeriji Novembar: Kao da svi nismo ni postojali dok to ona nije zabeležila i objavila
Foto1.jpg
Kultura"Hteo sam da moja dela budu sastavni deo nove prirode": Otvorena izložba autora Milije Nešića u galeriji Novembar
Fotografija 1.jpg
Pop kulturaOTVORENA GALERIJA NOVEMBAR: Kultna scena Beograda bogatija za novi prostor namenjen mladim umetnicima!
img-2423.jpg
Pop kulturaZVEZDA PARISKE SCENE KONAČNO U SRBIJI! U galeriji NOVEMBAR izlaže Brankica Žilović Šoven!
4.-brankica-zilovic-chauvain-beautiful-driftings-vuna-na-platnu-150x170cm.-photo-marijana-jankovic.jpg