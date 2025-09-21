Izložba u Beogradu koju ne smete preskočiti: Devet slika iz serije radova Youth Marije Šević
U galeriji Novembar otvorena je samostalna izložba umetnice Marije Šević pod nazivom Youth. Postavku je uredila Mia David, kustoskinja galerije.
Izložba podrazumeva devet slika iz serije radova Youth izvedene u tehnici ulje na platnu. Serija Youth bavi se temom mladosti kao prolaznog, ali suštinski značajnog životnog perioda, smeštenog u ambijent Velikog ratnog ostrva.
Marija Šević (1987, Aranđelovac) živi i radi u Beogradu. Završila je osnovne i master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2011). Usavršavala se na Akademiji lepih umetnosti u Monpeljeu, a kao stipendistkinja francuske vlade boravila je na Akademiji lepih umetnosti u Parizu (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts), u klasama profesora Kloda Kloskija (Claude Closky) i Džejmsa Rajlija (James Rielly). Suosnivačica je umetničkog prostora i kolektiva U10 u Beogradu, gde od 2012. godine učestvuje u kustoskom radu i organizaciji izložbi i događaja. Dobitnica je brojnih nagrada i rezidencija, a njeni radovi deo su više privatnih i javnih kolekcija.
Deo zanimljive postavke
Izložba Youth biće otvorena do 12. oktobra i posetioci je mogu pogledati svakog radnog dana (osim ponedeljkom) od 12 do 20h, subotom od 10 do 18h i nedeljom od 10 do 14h na adresi Kursulina 22.