Holivudski glumac i majstor borilačkih veština Stiven Sigal ponovo je u Srbiji, gde snima film „Order of the Dragon“ reditelja Vjekoslava Katušina. Slobodno vreme iskoristio je da obiđe više gradova, a njegova poseta izazvala je veliku pažnju javnosti.

Sigal je boravio u Vrnjačkoj Banji, dok je u Sopotu svratio do Centra za kulturu, gde se nalazi spomenik legendarnom Velimiru Bati Živojinoviću. Fotografija na kojoj slavni glumac pozira pored spomenika odmah je objavljena na Instagram stranici posvećenoj našem filmskom velikanu i izazvala brojne reakcije.

Susret sa predsednikom Vučićem

Podsećamo, Stiven Sigal je 2016. godine dobio srpsko državljanstvo, a tom prilikom je istakao da će učiniti sve da promoviše Srbiju, koju smatra svojom drugom domovinom.

Tokom aktuelne posete, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je Sigala i njegovog sina Kunzanga. Na svom Instagram nalogu Vučić je podelio utiske sa sastanka i istakao da su razgovarali o mogućnostima jačanja kulturne i umetničke saradnje, kao i o projektima koji bi dodatno promovisali Srbiju na međunarodnoj sceni.

– U srdačnom i prijateljskom razgovoru sa Stivenom Sigalom razmotrili smo načine na koje Srbija može biti promovisana kroz film, medijska partnerstva i ulaganja u kulturnu industriju. Zahvalio sam mu na ljubavi prema našoj zemlji i spremnosti da svoj ugled koristi u afirmaciji Srbije u svetu – naveo je predsednik.

Vučić je dodao da je Sigalovo opredeljenje da Srbiju doživljava kao drugu domovinu velika čast i obaveza za zajednički rad na jačanju kulturnih i humanitarnih projekata.

– Srbija će uvek biti otvorena za umetnike i prijatelje iz celog sveta. Verujem da ovakvi susreti šire dobar glas o našoj zemlji i grade mostove prijateljstva i uzajamnog poštovanja – poručio je Vučić.

