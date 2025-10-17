Slušaj vest

Dragomir Bojanić Gidra se sa Ljiljanom Kontić upoznao još dok je studirao glumu i tada su uplovili u ljubavne vode. Svoju ljubav krunisali su brakom 1966. godina, a samo četiri godine kasnije na svet je stigla još jedna kruna njihove ljubavi, njihova miljenica Jelena.

Iako su se jako voleli i poštovali, njihovi karakteri nisu im doneli mirnu vezu. Svađe su ih često lomile, te su ih dovodile i do razvoda, i to čak tri puta. Međutim, njihova ljubav bila je jača od svih svađa, te su se uvek vraćali jedno drugom.

- Nisam verovao da mogu da budem tako 'upecan'. Kada sam bio mladić, nisam mogao ni da pretpostavim da ću jednog dana biti toliko vezan za porodicu. Nosi nas zajednički vetar, a Ljilja trepti nada mnom. Za porodicu je izuzetno važan fluid koji nas spaja - rekao je Gidra jednom prilikom.

Ljiljana Kontić u Žikinoj dinastiji Foto: printscreen YT

Ljiljana je glumila i u pozorištu i na malim ekranima, a najzapaženiju ulogu ostvarila je u ostvarenju "Đekna još nije umrla, a kad će ne zna se", tumačeći lik Ljeposave.

Malo ko pamti da se ovaj par našao i u popularnoj "Žikinoj dinastiji", a zajedno su zaigrali i kada je Ljiljana dobila manju ulogu u filmu "Šta se zgodi kad se ljubav rodi", gde je tumačila Mišinu i Natašinu profesorku muzičkog.

