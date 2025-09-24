Slušaj vest

Fizički sukob između glumaca Ivana Bekjareva i Tanasija Uzunovića dogodio se 2011. godine, nakon odigrane predstave „Karolina Nojber“, tokom organizovanog koktela u Narodnom pozorištu. Incident je brzo postao tema javnosti, jer su akteri, koji su navodno godinama bili u lošim odnosima, svoj sukob izneli i u medijima, a događaj je kasnije dobio i svoj sudski epilog.

Ivan Bekjarev Foto: Nemanja Nikolić

Bekjarev je tada izjavio:

– „Prišao mi je Tanasije i dva puta me preko naočara udario u glavu. Morao sam da se branim, uzvratio sam. Tom prilikom sam polomio mali prst na ruci, zbog čega ću morati da nosim gips najmanje mesec dana.“

Zbog zadobijenih povreda, Bekjarev je podneo prijavu policiji, dok je Uzunović tvrdio da je on bio primoran da se brani. Prema njegovim rečima, Ivan ga je ogrebao po uvetu prstenom i izazvao krvarenje.

Tanasije Uzunović Foto: Dragana Udovičić

– „Ne bih to preterano komentarisao. Jedna veoma ružna priča, prvenstveno za Narodno pozorište gde se to desilo. To je čovek koji stalno provocira, kolega za kog imam da kažem sve ružno. Naše nesuglasice datiraju još iz 1998. godine i tu je uvlačio i porodicu. Žao mi je što tada nisam podneo tužbu,“ rekao je tada Uzunović.

Bonus video: Poslednji aplauz Tanasiju Uzunoviću u Narodnom pozorištu