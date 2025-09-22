Jedan od najpoznatijih crossover pijanista na svetu, sa više od pet miliona prodatih albuma u 57 zemalja širom sveta i zlatnim i platinastim tiražima u mnogim zemljama, MAKSIM Mrvica će po prvi put nastupiti u Beogradu, 10. decembra u MTS Dvorani u okviru aktuelne turneje "World Tour Segmenti". Umetnik izuzetne energije, harizme i performansa publiku osvaja od prvog tona i zato ne treba propustiti klavirski spektakl kakav beogradska publika do sada nije videla, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni MTS Dvorane i preko online platforme mtsdvorana.rs.

MAKSIM Mrvica je u svetu poznat po inovativnom pristupu muzici i energičnim nastupima, a iza sebe ima turneju u 20 gradova Japana, koja se smatra najvećom turnejom ikada koju je održao jedan međunarodni umetnik. Uspeh turneje doveo je do poziva Moskovskog filharmonijskog orkestra da nastupi kao solista, kao i poziva Šopenovog društva u Varšavi da obeleži dvesta godina od Šopenovog rođenja. Nastupao je na prestižnim mestima i događajima kao što su Hammersmith Apollo u Londonu, Palais des Congrès u Parizu, United Palace u Njujorku, Suntory Hall u Tokiju, Velika dvorana naroda u Pekingu, Opera u Sidneju, Mercedes-Benz Arena u Šangaju, CCTV Prolećni gala festival i mnogi drugi.

MAKSIM-ov uspeh obuhvata više od sveta klasične muzike, dopirući do raznovrsne publike. Njegov rad je uključen na zvanični album Olimpijskih igara i osvojio je MTV nagradu za najbolji debitantski crossover album godine. Njegov muzički stil srušio je granice između muzičkih žanrova, od klasične i filmske muzike do popa i elektronike.

MAKSIM će zajedno sa svojim orkestrom predstaviti izuzetan repertoar sa novog, dvanaestog studijskog albuma „Segmenti“, kojim još jednom potvrđuje da je jedan od najuspešnijih pijanista na svetu. Album donosi uzbudljiv spoj klasične i savremene muzike – hitova legendarnih grupa ABBA i Queen, uz bezvremenska klasična dela Šopena, Prokofjeva i Čajkovskog.

Publika u Beogradu moći će da uživa u izuzetno ekspresivnom Maksimovom izvođenju najpoznatijih numera i sa njegovih prethodnih jedanaest albuma, uključujući kompozicije poput “Exodus”, “Pirates of the Caribbean”, “Game of Thrones” i mnoge druge.

MAKSIM je pokazao rani talenat, završivši školovanje na „The Franz Liszt Academy of Music“ u Budimpešti i „Alexander Scriabin Conservatoire“ u Parizu, nakon što je već osvojio prvu nagradu na Nacionalnom takmičenju u Hrvatskoj, kao i prvu nagradu na Rubinštajnovom takmičenju pijanista u Francuskoj.

Njegova umetnička raznovrsnost prevazilazi muziku i ulazi i u svet mode, gde su njegove saradnje sa vodećim brendovima kao što su Dolce&Gabbana, Armani i Christian Dior dovele do toga da bude proglašen za Najbolje obučenog muškarca od strane Vogue Homme. Ostali brendovi koje su privukli njegova harizma i ogroman talenat uključuju American Express, BMW, Audi, Mercedes, Samsung, Star Alliance i Yamaha.