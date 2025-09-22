Sa Berlinala na Pančevo film festival: Sve o filmu "Nestašne devojke" Urške Đukić
Slovenački film "Nestašne devojke" rediteljke Urške Đukić, nastao uz podršku Filmskog centra Slovenije i u srpskoj koprodukciji, biće prikazan 24. septembra u 20 časova na otvaranju 9. PAFF - Pančevo film festivala, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva.
Ovo ostvarenje, premijerno prikazano na ovogodišnjem Berlinalu, govori o introvertnoj šesnaestogodišnjoj Luciji, koja se pridružuje ženskom horu svoje katoličke škole, gde se sprijateljuje sa Anom-Marijom, popularnom i koketnom učenicom treće godine. Međutim, tokom vikenda intenzivnih proba u seoskom manastiru, Lucijino interesovanje za tamnookog radnika na restauraciji dovodi u pitanje njeno prijateljstvo sa Anom-Marijom i ostalim devojkama. Dok se suočava s nepoznatim okruženjem i sopstvenom probuđenom seksualnošću, Lucija počinje da preispituje svoja uverenja i vrednosti, narušavajući harmoniju unutar hora.
Glavne uloge tumače Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović... Svi programi festivala su besplatni.