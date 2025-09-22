Slušaj vest

Najgledanija ruska krimi-serija

Ova serija, koja je u originalu emitovana početkom 2000-ih, i dalje važi za jedan od najvećih ruskih televizijskih hitova. Sa ocenom 8.2 na IMDb-u, „Brigada“ je osvojila publiku dinamičnom pričom, snažnim likovima i atmosferom koja verno prikazuje turbulentne godine postsovjetske Moskve.

Priča prati četvoricu prijatelja – Sašu Belova (koga igra sjajni Sergej Bezrukov), Filu, Pčelu i Kosmasa – koji odrastaju zajedno i vremenom postaju najmoćnija banda u glavnom gradu Rusije. Sve se menja nakon jednog neplaniranog ubistva, a njihovi životi ulaze u spiralu opasnosti bez povratka.

Međutim, ono što je publici malo poznato su anegdote sa seta. Glumci Pavel Majkov i Vladimir Vdovičenkov evocirali su najintenzivnije uspomene sa snimanja povodom dve decenije od premijere.

Pavel Majkov: „Smejali smo se i smrzavali do iznemoglosti“

Majkov priznaje da je atmosfera na setu bila uglavnom prijateljska, ali ne i bez trzavica.

– „Jednom sam se sa Djuževim zamalo potukao. Snimali smo scene u banci dve-tri nedelje bez pauze, i to samo noću, jer banka danju radi. Umor nas je načeo i malo je falilo da izbije tuča“, priseća se glumac.

Pavel Majkov u seriji Sašina ekipa Foto: Printscreen/Kurir televizija

Najteže mu je bilo tokom snimanja „lažnog streljanja“, kada su kopali jamu u zemlji punoj vode.

– „Obuli smo ogromne kese za smeće i upali unutra. Toliko je bilo hladno da sam posle snimanja satima ležao u kadi i pio konjak da se ugrejem. Producenti nam nisu obezbedili grejanje, imali smo samo jedan autobus, i to ugašen, da ne troši benzin. Grejali smo ruke na auspu­hu“, priča Majkov.

Ipak, na setu nije nedostajalo ni smeha. Posebno pamti kada su posle noćne smene otišli sa Bezrukovim na pecanje.

– „Ja nisam ribolovac, bio sam pripit, samo sam mu smetao i zabavljao ga. Nismo ništa upecali, ali smo se smejali do suza. Takvih trenutaka bilo je bezbroj – ekipa se stalno šalila.“

Pavel Majkov u seriji Sašina ekipa Foto: Printscreen/Kurir televizija

Majkov priznaje i da je „Brigada“ imala i mračnu stranu:

– „Serija je talentovano urađena, ali je postala opravdanje za romantizovanje devedesetih. Neki su u njoj našli alibi za nasilni način života. To nije krivica filma, već ljudi.“

Vladimir Vdovičenkov: „Snimali smo pravi blokbaster“

Za Vdovičenkova je „Brigada“ bila prelomna tačka u karijeri.

– „Odjednom su se pojavile ogromne sume – po 250 hiljada dolara za epizodu. Vozili smo skupe automobile, eksplodirali ih, pucali iz svih mogućih oružja. Snimali smo u klubovima, na aerodromima, na Voro­bjevim gorama. To je bio pravi blokbaster“, priča glumac.

Vladimir Vdovičenkov u seriji Sašina ekipa Foto: Kurir Televizija

Na setu nije manjkalo opasnosti.

– „Ostao mi je ožiljak na prstu, a skoro sam slučajno upucao snimateljku. Hteo sam da pucam, a ona se u tom trenutku nagnula nad kameru. Na sreću, pogodio sam je u ruku, ali krvi je bilo svuda. Sreća što je preživela bez težih posledica.“

Pamti i nezgodu sa kranom od 25 metara:

– „U jednom trenutku auto je udario u konstrukciju, i kran od nekoliko tona srušio se pravo na mesto gde su malopre stajali prodavci suvenira. Da nisu otišli, bilo bi mrtvih.“

Ipak, najteži trenuci za njega nisu bili fizički, već emotivni.

Serija Sašina ekipa Foto: Promo

– „Jednom mi je reditelj rekao: ‘Vova, moraš da zaplačeš, ali tako da ti lice ostane mirno’. To je bio užasan osećaj – očaj i nemoć da izvučeš emociju na pravi način. Tada sam shvatio koliko je filmska gluma zahtevna.“

