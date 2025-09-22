Slušaj vest

Glumac i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 71. godini, saopšteno je na Fejsbuk stranici Regionalnog pozorišta Novi Pazar.



“Sa dubokom tugom primili smo vest da nas je napustio veliki glumac, reditelj i pedagog Enver Petrovci. Njegov umetnički put i delo ostavili su neizbrisiv trag u pozorištu, filmu i kulturi čitavog regiona. Regionalno pozorište Novi Pazar imalo je posebnu čast i privilegiju da sarađuje sa njim. Kao profesor i mentor, nesebično je prenosio znanje, iskustvo i ljubav prema umetnosti našim glumcima, oblikujući generacije koje će njegovo nasleđe nositi dalje. Pamtićemo ga po njegovoj harizmi, širini duha i istinskoj posvećenosti umetnosti. Enver Petrovci zauvek ostaje deo naše pozorišne porodice", stoji u objavi Regionalnog pozorišta Novi Pazar.

Enver Petrovci Foto: Aleksandar Jovanović

Petrovci je rođen u Prištini 1954 godine. Bio je poznati jugoslovenski i albanski filmski, televizijski i pozorišni glumac.Gimnaziju je završio na Kosovu, a potom diplomirao na Akademiji dramskih umetnosti u Beogradu, gde je i započeo glumačku karijeru.

Bio je angažovan u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Ateljeu 212, Beogradskom dramskom pozorištu, a glumio je i na drugim scenama bivše Jugoslavije.

Foto: Aleksandar Jovanović, Fest

Nakon NATO bombardovanja Jugoslavije, preselio se na Kosovo i osnovao glumačku školu Dodonda u Prištini. Ipak, i tokom poslednjih četvrt veka učestvovao je u brojnim filmskim i televizijskim ostvarenjima na srpskom i albanskom jeziku. Neke od poslednjih uloga ostvario je u filmu "Ruski konzul", kao i serijama "Klan" i "Ruše" ("Grožđe").

