Ministar kulture Nikola Selaković istakao je u Sent Andreji na konferenciji povodom „Sezone kulture Mađarske u Srbiji i Srbije u Mađarskoj 2025/26“ da je ova manifestacija, koja se organizuje prvi put, plod sastanaka, tesne i dobre saradnje sa ministrom kulture i inovacija Mađarske dr Balažem Hankom, te da će u okviru nje biti predstavljeno sve ono što čini kulturu jednog naroda.

Selaković je ukazao da Srbi i Mađari žive jedni sa drugima, jedni kraj drugih gotovo 12 vekova, ali da se slabo poznajemo čak i posle decenije obeležene novim duhom mađarsko–srpskih odnosa koje su direktno gradili mađarski premijer Viktor Orban i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, uz ozbiljnu podršku i podstrek nedavno preminulog Ištvana Pastora.

- Decenija za nama obeležena je veoma tesnom i uspešnom mađarsko–srpskom i srpsko–mađarskom saradnjom na polju politike, privrede i međusobne podrške u bitnim nacionalnim pitanjima. Došlo je vreme da se posvetimo produbljivanju naših veza i naše saradnje na polju kulture, jer upravo saradnja na polju kulture jeste nešto što garantuje dugoročnost naših prijateljskih odnosa. To je strateška stvar i zato sam ponosan što započinjemo ovako jednu lepu i veliku manifestaciju gde će biti predstavljene naše nacionalne, ali ne samo nacionalne ustanove kulture, već i naša moderna, ali i klasična likovna umetnost, kao i scenske umetnosti, rekao je ministar Selaković.

Ministar je pojasnio da će aktivnosti Republike Srbije u okviru manifestacije početi od februara naredne godine i da će na njoj biti predstavljeni i srpska gastronomija i srpsko vinarstvo, odnosno sve ono što čini kulturu jednog naroda u najširem smislu, a da za to u Mađarskoj postoji veliko interesovanje.

- Mi ćemo sa našim delom aktivnosti započeti od Dana državnosti Srbije, dakle, od sredine februara naredne godine. Tada ćemo imati izložbu o našim manastirima na Kosovu i Metohiji, ali i različite radionice iz starih tradicionalnih zanata u novom Etnografskom muzeju u Budimpešti. Ona će trajati do Vidovdana, dodao je Selaković.

Naglasivši da je u odnosu na dane, nedelje ili mesece kulture ova manifestacija drugačija jer je reč o „sezoni“ i da je prva tog tipa u kojoj Ministarstvo kulture Republike Srbije učestvuje, Selaković je podsetio da je mađarska kinematografija već bila prvi gost na Nacionalnom festivalu filma i televizije na Zlatiboru.

- Na prvom Nacionalnom festivalu filma i televizije na Zlatiboru ove godine mađarska kinematografija je kao prvi gost našeg festivala svečano nastupila i na taj način smo, de fakto, otpočeli našu kulturnu sezonu. Naše mađarske kolege najavile su aktivnosti širom Srbije, ne samo u Beogradu i Novom Sadu. Videćemo programe i u Vranju, Nišu, Leskovcu i drugim gradovima centralne i severne Srbije, poručio je Selaković.

Ministar je ukazao da će zajednički biti obeležen 22. jul – dan kada se odigrala čuvena Bitka za Beograd u kojoj su hrišćani odneli pobedu i u kojoj su se, na istoj strani, borili Srbi i Mađari.

