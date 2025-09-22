Slušaj vest

Glumac i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 71. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul" i seriji "Klan".

Petrovci je rođen u Prištini 1954 godine. Bio je poznati jugoslovenski i albanski filmski, televizijski i pozorišni glumac. Gimnaziju je završio na Kosovu, a potom diplomirao na Akademiji dramskih umetnosti u Beogradu, gde je i započeo filmsku karijeru.

Bio je angažovan u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Ateljeu 212, Beogradskom dramskom pozorištu, a glumio je i na drugim scenama bivše Jugoslavije.

Uloga u "Ruskom konzulu"

I glumac Enver Petrovci bio je deo sjajne ekipe filma "Ruski konzul" reditelja Miroslava Lekića prema romanu Vuka Draškovića.

U pomenutom ostvarenju je poslednju ulogu odigrao i Žarko Laušević, s kojim je Petrovci imao zajedničke scene.

Petrovci je s pravom nosio epitet najvoljenijeg albanskog glumca u bivšoj Jugoslaviji. On je godinama nosio je repertoar Narodnog pozorišta, Ateljea 212 i Beogradskog dramskog pozorišta, a poslednje dane je, pomalo zaboravljen, proveo u svojoj rodnoj Prištini.

Petrovci je s ponosom govorio da je odrastao u kući koja se graniči s dvorištem pravoslavne crkve Sveti Nikola. Zbog toga su ga vrlo često tamošnji mediji nazivali srpskim špijunom, a u "Ruskom konzulu" je snimio je potresne scene s Žarkom Lauševićem.

- Kad je potrebno, ja sam patriota, a kad nije, srpski špijun.Ako ih kritikujem, kažu da lobiram za Srbiju. To ne radi narod. Oni mene vole, cene. Umeju da kažu i da sam veliki glumac i Albanac, a ja znam šta sam. Nikad me niko nije kupio. Govorio sam uvek ono što mislim. Koštalo me je mnogo puta i ne žalim. Govorio sam da mi je bilo lepo u Beogradu. Ima kod nas političara koji su bili oženjeni Srpkinjama, a to kriju. Nekad smo bili slobodniji, sigurniji, radili smo i zarađivali više - izjavio je Petrovci pre nekoliko godina.

U istoriji srpskog pozorišta ostaće upamćen po ulogama u delima Bore Stankovića

- Diplomirao sam sa Mitketovim monolozima. Kada sam pročitao “Koštanu”, ja sam bukvalno razgovarao sa Borom Stankovićem. Znam da mi mnogi ne veruju, čak mi je i žena zabranila da pričam o tome. I tako, malo-pomalo, pa razgovaramo. Znam da zvuči malo čudno, ali ja verujem da je Bora to za mene pisao.Srpski narod nije svestan koliko je on veliki.Nisam patetičan kada kažem da bih još jednom želeo da zaigram u “Koštani”, a posle mi ne bi bilo žao i da umrem – govorio je glumac u Nišu kada je svojevremeno bio gost Filmskih susreta.

Bio miljenik Dragana Nikolića

Petrovci je glumu završio u klasi Minje Dedića, čiji đak je bio u Laušević. Studirao je i sa Darom Džokić, Danicom Maksimović, Dragoljubom Dendom, Branislavom Lečićem i gotovo dve decenije na ovdašnjim scenama nanizao uloge koje su ostale upamćene po snažnoj ekspresivnosti. Pamte se i njegova ostvarenja u sropskoj i jugoslovenskoj kinematografiji. U Ateljeu je, kao student, bio miljenik Dragana Nikolića.

- Bio sam ponosan što je mene izabrao da mu idem po cigarete. Bilo je i u Ateljeu 212 s*anja i pi*karanja, ali ne mržnje – ovako je dramskim umetnik opisao druženje s Gagom Nikolićem.

