

- Sam tekst me već dugo kopka i o njemu dugo razmišljam. On jeste i lektira u srednjoj školi, kada sam ga prvi put i pročitala, ali tek kasnije sam počela više da čitam ceo opus Isidore Sekulić. Tada je i ona sama kao spisateljica počela više da me interesuje, kako način na koji je pisala, tako i njena biografija i njen život u odnosu na njena dela. "Gospa Nola" mi je došla u trenutku kad sam počela da se bavim ženama koje razbijaju stereotipe i predrasude i mislim da je važno da se danas na sceni gleda jedna priča o ženi kao što je gospa Nola - rekla je rediteljka Sonja Petrović.