Novo čitanje "Gospa Nole" Isidore Sekulić: Rediteljka: "Bavim se ženama koje razbijaju predrasude"
Prva dramska premijera u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu u novoj, 165. sezoni - "Gospa Nola" Isidore Sekulić, u režiji Sonje Petrović, zakazana je za 1. oktobar. Na sceni ćemo videti gotovo ceo ansambl, koji predvode: Bojana Milanović, Marija Čutura, Gordana Đurđević Dimić, Nenad Pećinar, Anđela Pećinar, Ivana Pančić Dobrodolac, Ljubiša Milišić i Peđa Marjanović.
- Sam tekst me već dugo kopka i o njemu dugo razmišljam. On jeste i lektira u srednjoj školi, kada sam ga prvi put i pročitala, ali tek kasnije sam počela više da čitam ceo opus Isidore Sekulić. Tada je i ona sama kao spisateljica počela više da me interesuje, kako način na koji je pisala, tako i njena biografija i njen život u odnosu na njena dela. "Gospa Nola" mi je došla u trenutku kad sam počela da se bavim ženama koje razbijaju stereotipe i predrasude i mislim da je važno da se danas na sceni gleda jedna priča o ženi kao što je gospa Nola - rekla je rediteljka Sonja Petrović.
Pored rediteljke, članovi autorskog tima su: Aleksandra Jovanović (dramaturgija), Marija Kalabić (scenografija), Irina Somborac Oke (kostimi), Nenad Kojić (muzika), Jovana Rakić (koreografija i scenski pokret), Đorđe Marković (scenski govor), Mia Mlinarević (dizajn svetla), Nikola Novak (asistent rediteljke) i Mladen Stojanović (asistent scenografkinje).
Prva repriza je 2. oktobra u 19.30 časova na sceni "Pera Dobrinović".