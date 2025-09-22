Slušaj vest

Film "Svjedok", rađen u koprodukciji Radio-televizije Republike Srpske i Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih lica, premijerno je prikazan u Sjedinjenim Američkim Državama.

Film govori o svedočanstvima specijaliste sudske medicine iz Beograda prof. dr Zorana Stankovića, koja se odnose na stradanja srpskog naroda tokom ratnih dešavanja devedesetih godina na prostoru zemalja bivše Jugoslavije.

premijera filma Svjedok Foto: Rtrs

Projekciju su organizovali Predstavništvo Republike Srpske u SAD, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske i Srpski filmski festival u Vašingtonu.

“Ovako nešto mora da se vidi i stradanja da se prikažu”- izjavila je Drina Vlastelić Rajić, šef Predstavništva Republike Srpske u SAD.

premijera filma Svjedok Foto: Rtrs

Marija Matejić, direktor "Serbian Film Festivala DC" ističe da je važno da se čuje srpska reč, umetnost i film tu u centru, i u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država.

“Dužnost je da činjenice sačuvamo od zaborava i prenesemo ih budućim generacijama. Važno je da se na globalnom svetskom nivou čuje o stradanju Srba. Samo na taj način možemo očekivati da će naš narod, narod koji je u proteklih 100 godina pretrpeo velika stradanja biti prepoznat kao narod koji zaslužuje istinu i poštovanje”- navodi režiser "Svjedoka", Denis Bojić.

Denis Bojić Foto: Rtrs

Teška priča o srpskom stradanju ostavila je dubok utisak i na srpsku dijasporu i na američku publiku.

Naredna projekcija je 27. septembra u Čikagu.

