Prošlo je više od dve decenije otkako je kultna serija "Sašina ekipa" ("Brigada") prvi put prikazana na televiziji, a njena popularnost ne jenjava. Upravo iz tog razloga ovu kultnu seriju možete gledati na Kurir televiziji radnim danima od 23.10.

Dok mlađe generacije tek otkrivaju ovu kriminalnu sagu, stariji gledaoci je sa uživanjem gledaju ponovo. Publika serije je šarolika – muškarce je privlačila radnja puna akcije i obračuna, dok su žene pažljivo pratile romantičnu priču Saše Belog i njegove supruge Olge, koje su na ekranu dočarali Sergej Bezrukov i Katarina Guseva. Njih dvoje delovali su toliko uverljivo kao bračni par da su ih mnogi povezivali i privatno.

Pogledajte u galeriji fotografije iz kultne ruske serije koja na IMDB ima ocenu 8.2:

Ljubav na ekranu

Kritičari i reditelji jednoglasno su ih proglasili najskladnijim televizijskim parom tog vremena. Njihova ljubavna priča bila je toliko ubedljiva da su gledaoci počeli da ih doživljavaju i van granica serije. Istina je, međutim, bila drugačija – oboje su tada već imali svoje partnere. Katarina je bila udata za Vladimira Abaškina, a Sergej u vezi sa Irinom Livanovom.

Zbog glasina o navodnoj romansi sa kolegom, Katarina je bila primorana da prekrši svoje pravilo da ne govori o privatnom životu. U intervjuima je otvoreno pričala o svom braku i sinu Alekseju, rođenom još devedesetih.

Lik Saše Belog i Olge u kultnoj seriji Brigada Foto: Printscreen/Kurir televizija

Iako je publika oduševljeno prihvatila njen lik, sama glumica u početku nije želela da prihvati ulogu Olge. Smetala joj je ideja da tumači suprugu kriminalca, ma koliko on bio šarmantan. Pored toga, teško joj je padalo da se opusti u emotivnim scenama – zbog čega su mnoge morale da se ponavljaju. Reditelj je čak razmišljao da je zameni, ali Katarina je uspela da pronađe pravi pristup i ulozi dala toplinu i humanost.

„Želela sam da gledaoce dotakne i ljubavna priča, a ne samo kriminalna linija“, priznala je kasnije. Upravo zahvaljujući tome, romansa Saše i Olge ostala je najemotivniji deo „Brigade“.

Zašto je odbijala snimanja sa Bezrukovim

Lik Saše Belog i Olge u kultnoj seriji Brigada Foto: Printscreen/Kurir televizija

Veliki uspeh para na ekranu doneo je i nove ponude – producenti su želeli da ih vide zajedno i u drugim projektima. Međutim, Katarina je tri godine odbijala svaku saradnju sa Bezrukovim.

Iz sledećih razloga:

Glasine o romansi koje su ugrožavale njen privatni život i brak.

Profesionalna želja da izbegne poistovećivanje isključivo sa ulogama Bezrukovljeve partnerke.

Bezrukov je potpuno podržavao njenu odluku, pa su oboje u to vreme izbegavali da komentarišu "Brigadu“.

Ipak, glumci su seriju pamtili s toplinom i nisu se odricali njenog nasleđa – naprotiv, isticali su da im je upravo ona donela slavu.

Ponovni susret na ekranu

Katarina Guseva i Sergej Bezrukov u seriji Brigada Foto: Printscreen/Kurir televizija

Tri godine kasnije, Katarina je ipak ponovo zaigrala uz Sergeja – ovoga puta u seriji „Jesenjin“. Tumačila je ulogu Avguste Miklaševske, žene u koju je slavni pesnik bio zaljubljen. Kako je i sama istakla, ovo je bila potpuno drugačija priča – lirska i emotivna, daleko od kriminalnog miljea „Brigade“.

Tako je, nakon duge pauze, pristala da obnovi saradnju sa kolegom, ali samo pod uslovom da je u pitanju potpuno drugačiji umetnički izraz.

