Srbija ulazi u istoriju! Danijela i Ivan Mileusnić organizuju prvo Balkansko prvenstvo u solo latinoameričkim plesovima na Zlatiboru
Poznati par Danijela i Ivan Mileusnić ponovo su na čelu velikog plesnog događaja koji će se ovoga puta održati na Zlatiboru, srpskom planinskom biseru. U saradnji sa Plesnim savezom Srbije, plesni studio “Dare to Dance” organizovaće 4. i 5. oktobra na Zlatiboru prvo Balkansko prvenstvo u latinoameričkim plesovima za solo kategorije.
Na Balkanskom prvenstvu takmičari će se boriti za prestižnu titulu Balkanskog prvaka u kategorijama: omladinci, stariji omladinci i seniori.
Pored Balkanskog prvenstva, u istom vikendu biće održano i međunarodno otvoreno takmičenje u disciplinama i kategorijama koje nemaju zvaničan status Balkanskog prvenstva. Tako će se pioniri i mlađi omladinci takmičiti u okviru međunarodnog otvorenog prvenstva, čime se pruža šansa svim uzrastima da budu deo ovog istorijskog vikenda.
Program dodatno obogaćuju takmičenja u savremenim plesovima, kao i kvalifikacioni turnir za standardne i latinoameričke plesove u svim kategorijama. Zlatibor tako postaje epicentar plesnog sporta regiona.
Posebnu zahvalnost organizatori upućuju Ministarstvu sporta Republike Srbije, kao i generalnom sponzoru takmičenja, koji su svojim poverenjem i podrškom doprineli da ovaj istorijski događaj bude ostvaren na najvišem nivou.
Ivan Mileusnić, organizator i potpredsednik Plesnog saveza Srbije ponosan je na činjenicu da će tog vikenda Srbija ući u istoriju kada je reč o ovoj umetnosti u sportu:
- Velika mi je čast i zadovoljstvo što na jedan prelep način donosimo i obezbeđujemo da Srbija uđe u istoriju. Ovo je veliki korak napred i ogromna stvar – da budemo inicijatori okupljanja celog Balkana po prvi put, i to baš u Srbiji, u samom srcu naše zemlje, na Zlatiboru. Siguran sam da će ovo postati tradicija i primer kako svake godine zajedno možemo praviti da ovaj svet bude lepši, a da sport propagiramo na najlepši mogući način.
Ivanova supruga, Danijela Karić Mileusnić, koja je na čelu organizacionog odbora ove godine, istakla je da će svi koji se budu zatekli na Zlatiboru 4. u 5. okrobra prisustvovati plesnom spektaklu:
- Ove godine sam ponosna što sam i zvanično predsednik organizacionog odbora ovog velikog događaja. Posebno mi znači što mogu da podržim svog supruga i njegov tim u realizaciji jedne ovako istorijske ideje. Uverena sam da će Balkansko prvenstvo na Zlatiboru biti praznik plesa i pokazati koliko zajedništvo i ljubav prema umetnosti mogu da inspirišu sve generacije – kazala je Danijela.