Slušaj vest

Poznati par Danijela i Ivan Mileusnić ponovo su na čelu velikog plesnog događaja koji će se ovoga puta održati na Zlatiboru, srpskom planinskom biseru. U saradnji sa Plesnim savezom Srbije, plesni studio “Dare to Dance” organizovaće 4. i 5. oktobra na Zlatiboru prvo Balkansko prvenstvo u latinoameričkim plesovima za solo kategorije.

Ivan Mileusnić Foto: Dorotea Tipšin



Na Balkanskom prvenstvu takmičari će se boriti za prestižnu titulu Balkanskog prvaka u kategorijama: omladinci, stariji omladinci i seniori.

Pored Balkanskog prvenstva, u istom vikendu biće održano i međunarodno otvoreno takmičenje u disciplinama i kategorijama koje nemaju zvaničan status Balkanskog prvenstva. Tako će se pioniri i mlađi omladinci takmičiti u okviru međunarodnog otvorenog prvenstva, čime se pruža šansa svim uzrastima da budu deo ovog istorijskog vikenda.

Program dodatno obogaćuju takmičenja u savremenim plesovima, kao i kvalifikacioni turnir za standardne i latinoameričke plesove u svim kategorijama. Zlatibor tako postaje epicentar plesnog sporta regiona.

Foto: Ustupljena fotografija

Posebnu zahvalnost organizatori upućuju Ministarstvu sporta Republike Srbije, kao i generalnom sponzoru takmičenja, koji su svojim poverenjem i podrškom doprineli da ovaj istorijski događaj bude ostvaren na najvišem nivou.



Ivan Mileusnić, organizator i potpredsednik Plesnog saveza Srbije ponosan je na činjenicu da će tog vikenda Srbija ući u istoriju kada je reč o ovoj umetnosti u sportu:

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što na jedan prelep način donosimo i obezbeđujemo da Srbija uđe u istoriju. Ovo je veliki korak napred i ogromna stvar – da budemo inicijatori okupljanja celog Balkana po prvi put, i to baš u Srbiji, u samom srcu naše zemlje, na Zlatiboru. Siguran sam da će ovo postati tradicija i primer kako svake godine zajedno možemo praviti da ovaj svet bude lepši, a da sport propagiramo na najlepši mogući način.

Foto: Petar Aleksić

Ivanova supruga, Danijela Karić Mileusnić, koja je na čelu organizacionog odbora ove godine, istakla je da će svi koji se budu zatekli na Zlatiboru 4. u 5. okrobra prisustvovati plesnom spektaklu:

- Ove godine sam ponosna što sam i zvanično predsednik organizacionog odbora ovog velikog događaja. Posebno mi znači što mogu da podržim svog supruga i njegov tim u realizaciji jedne ovako istorijske ideje. Uverena sam da će Balkansko prvenstvo na Zlatiboru biti praznik plesa i pokazati koliko zajedništvo i ljubav prema umetnosti mogu da inspirišu sve generacije – kazala je Danijela.