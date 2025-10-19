Slušaj vest

Serija "Vruć vetar" je veliku popularnost stekla krajem sedamdesetih godina prošlog veka.

Osim na prostorima bivše Jugoslavije emitovana je i u Čehoslovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Austriji i Mađarskoj gde je proglašena za najbolju televizijsku seriju svih vremena.

Uloga Šurde je Ljubiši Samardžiću donela veliku popularnost. Osamdesetih je u Mađarskoj proglašen za najboljeg glumca gde ga je na "Nep" stadionu dočekalo 100.000 ljudi.

Ljubiša Samardžić u ulozi Šurde Foto: Printscreen/Youtube

Kao i za mnoge kultne projekte i za ovu seriju su vezane mnoge zanimljivosti i anegdote.

Scenarista serije, Siniša Pavić jednom prilikom je otkrio da uloge Borivoja Šurdilovića Šurde i Blagoja Popovića Figre uopšte nisu bile namenjene Ljubiši Samardžiću odnosno Miodragu Petroviću Čkalji koji su ih fantatično odigrali.

- Malo je poznato da je Šurdu trebalo da igra Lane Gutović, a da je Firgu trebalo da igra Bata Stojković, ali je izabran Čkalja, što je sasvim dovoljno za esejističke rasprave o trci za glavne role u "Vrućem vetru". Samo je Bora Todorović bio siguran, stvarajući jednu od najboljih epizodnih uloga ikada odigranih - ispričao je Pavić.

Čkalja u ulozi Firge Foto: Printscreen/Youtube

Ljubiša Samardžić je za ulogu Borivoja Šurdilovića dobio Gran pri na filmskim susretima u Nišu 1983. godine.

Muziku za seriju, kao i film "Avanture Borivoja Šurdilovića", komponovao je Vojkan Borisavljević, a otpevao Oliver Dragojević. Pesme "Čovek i brod" i "A sad adio" postale su veoma popularne i danas se slušaju. Pesmu "A sad adio", čiji je tekst napisala Ljiljana Pavić, u seriji je pevao i Slavko Bešić Čupa kao i Ljubiša Samardžić.

(Kurir.rs/Informer)

