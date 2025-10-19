Slušaj vest

Serija "Vruć vetar" je veliku popularnost stekla krajem sedamdesetih godina prošlog veka.

Osim na prostorima bivše Jugoslavije emitovana je i u Čehoslovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Austriji i Mađarskoj gde je proglašena za najbolju televizijsku seriju svih vremena.

Uloga Šurde je Ljubiši Samardžiću donela veliku popularnost. Osamdesetih je u Mađarskoj proglašen za najboljeg glumca gde ga je na "Nep" stadionu dočekalo 100.000 ljudi.

Ljubiša Samardžić u ulozi Šurde
Ljubiša Samardžić u ulozi Šurde Foto: Printscreen/Youtube

Kao i za mnoge kultne projekte i za ovu seriju su vezane mnoge zanimljivosti i anegdote.

Scenarista serije, Siniša Pavić jednom prilikom je otkrio da uloge Borivoja Šurdilovića Šurde i Blagoja Popovića Figre uopšte nisu bile namenjene Ljubiši Samardžiću odnosno Miodragu Petroviću Čkalji koji su ih fantatično odigrali.

- Malo je poznato da je Šurdu trebalo da igra Lane Gutović, a da je Firgu trebalo da igra Bata Stojković, ali je izabran Čkalja, što je sasvim dovoljno za esejističke rasprave o trci za glavne role u "Vrućem vetru". Samo je Bora Todorović bio siguran, stvarajući jednu od najboljih epizodnih uloga ikada odigranih - ispričao je Pavić.

Screenshot 2025-03-17 141316.png
Čkalja u ulozi Firge Foto: Printscreen/Youtube

Ljubiša Samardžić je za ulogu Borivoja Šurdilovića dobio Gran pri na filmskim susretima u Nišu 1983. godine.

Muziku za seriju, kao i film "Avanture Borivoja Šurdilovića", komponovao je Vojkan Borisavljević, a otpevao Oliver Dragojević. Pesme "Čovek i brod" i "A sad adio" postale su veoma popularne i danas se slušaju. Pesmu "A sad adio", čiji je tekst napisala Ljiljana Pavić, u seriji je pevao i Slavko Bešić Čupa kao i Ljubiša Samardžić.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteKulturaČuvena "A sad adio" pesma nastala je u taksiju za 30 sekundi: Ovaj legendarni hit on je otpevao samo jednom i nikada više
Ljubiša Samardžić u filmu Vruć vetar.jpg
Kultura"Iako je bio tvrdica, bio je sinonim domaćina" Svi ga pamte kao Soću iz Vrućeg vetra i narodnog glumca, a život je proveo na margini
Screenshot 2025-03-17 141316.png
ZanimljivostiNajčuveniji hit domaće kinematografije otpevao je Oliver Dragojević: Pesmu je napisao za 15 minuta i nikada je više nije zapevao
366401_screenshot-470_ls.jpg
KulturaPojavio se u seriji "Vruć vetar", a slavu stekao u "Selo gori, a baba se češlja": Bolovao je od teške bolesti od koje je na kraju i umro!
Screenshot 2024-11-14 144044.jpg

 VIDEO: Vuk Drašković o seriji "Sablja"

Vuk Drašković ekskluzivno za Kurir televiziju: "Serija "Sablja" raskrinkala je veliku laž!" Izvor: Kurir televizija