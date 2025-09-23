Slušaj vest

Istaknuti akademski slikar Milutin Obradović priprema veliku izložbu u Nacionalnoj galeriji Geteborga, koja će biti otvorena u aprilu sledeće godine.

Milutin Obradović rođen je 1979. godine u Bijelom Polju. Diplomirao je na FLU na Cetinju 2002. godine. Jedan je od najzapeženijih slikara Crne Gore. Osim što je akademski slikar, Milutin je i profesor i piše poeziju.

Talenat Milutina Obradovića prepoznat je i van granica Crne Gore Foto: Nenad Kostić

Njegov rad prepoznat je širom sveta.Izlagao je u Luvru, u Bramanteovoj palati u Rimu, gde je dobio nagradu Mikelađelo Karavađo, Milanu, Beogradu, Novom Sadu, Sarajevu, Ljubljani, širom Crne Gore, a njegove slike se nalaze i na sajtu čuvene galerije Sači.

Kada se prvi put susretnete sa slikama Milutina Obradovića, biće vam potpuno jasno zbog čega je njegov talenat prepoznat i van granica njegove zemlje.

Milutin Obradović priprema veliku izložbu u Nacionalnoj galeriji Geteborga Foto: Nenad Kostić

Iako je po zanimanju slikar, a po zvanju profesor. Ne opterećuje se titulama i kaže da mu je jedino bitno da se "zanima".

Slike su mu snažne, pune kolirita i oblika, od kojih se neki samo naslućuju. Jedan je od najcenjenijih slikara sa naših prostora, čiji su radovi u rangu u rangu Vladimira Veličkovića, Miloša Šobajića i Ljube Popovića, a evo šta je Milutin rekao o stvaralaštvu.

Kako je došlo do toga da završite u, za današnje standarde, nekonvencionalnoj karijeri?

- Čovjek sam po sebi vječito pokušava da objasni sebi, šta je to on u svojoj strukturi, šta ga to prepliće, i od čega je sačinjen, da li od anđela ili od đavola. Rješenje se zapravo nalazi u tome da je sam čovjek po svojoj definiciji i jedno i drugo, tačno tu na sredini. Moguće je da je moje slikarstvo čvrsto na „sredini“, i da je to osnovno objašnjenje moje nekonvencionalnosti.

Foto: Ustupljene fotografije

Gde pronalazite inspiraciju?

- Istina je da je život u onom ko živi, tj. u onome ko ne umire u životu, već se vječito u njemu rađa. U toj se suštini nalazi adresa koja vrlo vješto podstiče moj talenat.

Jarke i tople boje su glavno obeležje Vaših slika. Da li ih birate ciljano i racionalno ili ruku vodi nesvesno?

- Spoznaja tek ima smisao ako je nastala iz podsvijesnog-nesvjesnog. Moja paleta je zvučnost mojih unutrašnjih tonova. Zbog toga je glasnoća mojih boja duboko u osjećanju bola i tuge ili visoko u osjećanju radosti i zadovoljstva. Treba uvijek ostati mali veliki. To je jedini ključ konstantnog napredovanja i iskrenog susreta sa svim usponima i padovima Hoću reći da i u jednom i u drugom rasponu mojih osjećanja moja paleta ima visok raspon zvučnosti. Uzeću primjer da se mogu složiti sa onom tezom koju je rekao jedan komičar svojoj publici, gledajući ih kako se zadovoljno smiju njegovoj predstavi, a rekao je: „Tako sam ponosan što nikom od vas za sve ove godine nisam dao ni malo povoda da osjeti koliko sam ja zapravo nesrećan.“

Foto: Nenad Kostić

Koje je bilo prvo delo koje ste prodali i kako ste se osećali u tom trenutku?

- Svoju prvu sliku prodao sam vrlo rano. Sjećam se da je to bio pejzaž sa motivom alpskih planina, i da je tu sliku od mene otkupio jedan kolekcionar. Tada sam imao 15 godina i bio sam beskrajno srećan što sam sam sebi, tom prilikom, od slikarstva kupio patike.

Da li ste imali period kreativne blokade? Ako jeste, kako ste je prevazišli?

- Kreativne blokade su vrlo česta pojava, ako duh nije nahranjen spontanošću i stvaralačkom iskrenošću. Postoji jedna opaska koja kaže: “U redu je da nekada nisi u redu“. To je potpuno legitimno stanje svakog živog bića ponaosob, a naročito umjetnika. Kada se to dogodi, ja tada samo trebam čistu liniju horizonta. Onda šćućuren na nekoj morskoj plaži ,bez obzira na godišnje doba, posmatram pravu liniju morske vode, a onda nakon nekog vremena ta prava linija mi ispriča sve tajne svih nestalih, isprekidanih i krivih linija.

Foto: Ustupljene fotografije

Sa kojim slavnim umetnikom iz prošlosti biste voleli da provedete dan i šta biste radili zajedno?

- Definitivo, to bi bio Van Gog. Sa njim bih vježbao, da grane prepune behara, barem taj jedan dan vidim njegovim očima.

Kako je Vaše slikarstvo povezano sa tradicionalnim nasleđem podneblja u kom ste odrasli?

- Tradicija vojnika, tradicija zemljoradnika, tradicija svata – konjanika u mnogo čemu se oslikava u kulturi i životu svih balkanskih naroda. To je dovoljan razlog da motiv u obliku figuracije konja živi u mojoj inspiraciji.

Foto: Ustupljene fotografije

Pablo Pikaso je jednom rekao "glavni neprijatelj kreativnosti je dobar ukus". Da li biste se složili sa tim i šta je dobar ukus u slikarstvu po Vama?

- Dobar ukus je (ako je riječ o slikarstvu), kada slika u sebi posjeduje etičnost, mudrost i estetiku. Smatram da su ovo osnovni elementi bez kojih umjetničko djelo ne bi bilo to. U krajnjem, ove mjere mogu poslužiti u mnogim segmentima života i vrlo značajno pomoći u formulaciji i definiciji pojma „dobrog ukusa“.

Foto: Nenad Kostić

Koja je Vaša definicija uspešne slikarske karijere?

- Definicija uspješne karijere po meni može zvučati ovako: Treba uvijek ostati mali veliki. To je jedini ključ konstantnog napredovanja i iskrenog susreta sa svim usponima i padovima koji karakterišu pojam „ karijera“.

Video: EXPO izložba