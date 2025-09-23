Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je izložbu „Svetlost italijanskog slikarstva XVII veka u Galeriji Borgeze“ u Spirtinoj kući i tom prilikom istakao da je postavka višestruko važna kako zbog onoga što je na njoj izloženo, tako i zbog mesta na kom je upriličena.

Selaković je naglasio da je ova izložba, kada je u pitanju likovna umetnost, najvažniji kulturni događaj u Srbiji u ovoj godini i da Spirtina kuća, jedan od bisera arhitekture i primenjene umetnosti 19. veka na teritoriji naše prestonice koja je 25 godina bila zatvorena za javnost, od danas ponovo prima posetioce.

„Pozivam sve građane Beograda, Zemuna, čitave Srbije i sve one koje put nanese u naš grad da do 5. decembra ove godine posete fantastičnu izložbu koju danas otvaramo za lice javnosti u Spirtinoj kući u Zemunu. Pred nama su tri fantastična platna tri italijanska majstora epohe baroka. Reč je o Đovaniju Frančesku Gverijeriju, zatim o Frančesku Rustičiju i o Đovaniju Frančesku Barbijeriju, trojici ljudi iz tri različita kraja današnje Italije koji su baštinili upravo ono što je Karavađo postavio kao osnov baroknog slikarstva. Tu su tri biblijske teme koje su prva tri platna koja iz Vile Borgeze dolaze u Beograd ikada“, rekao je Selaković.

Ministar je ukazao da su građani naše zemlje ova tri dela do sada mogli da vide samo u Galeriji Borgeze i da se izložbom krunišu kontinuirane i sjajne kulturne veze, kao i kulturna razmena između Republike Srbije i Republike Italije.

„Svetska specijalizovana izložba Ekspo koja nam se bliži 2027. ima za teme sport i kulturu. Nama prijateljska Italija je najavila učešće na Ekspou. Mi želimo da ne samo u ta tri meseca, nego čitav period i pre i nakon Ekspoa Beograd učinimo kulturnom prestonicom ovoga dela Evrope, pa čim je na svetskom nivou ta izložba koju organizujemo zajednički, dakle, ne samo Evrope, već i sveta“, zaključio je ministar Selaković.

Otvaranju izložbe organizovane pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije prisustvovao je i ambasador Italije u Beogradu Luka Gori.

