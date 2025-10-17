da li ste znali

Zoran Jovanović kao Stanislav u filmu Nije lako sa muškarcima

Osamdesete godine bila su velika prekretnica za filmsku industriju u Srbiji. Brojna ostvarenja, koja danas važe za kultna, utabala su put današnjoj modernoj kinemtografiji.

Jedan od filmova koji se ne zaboravlja, a iz tog je perioda je svakako ostvarenje "Nije lako sa muškarcima" Mihaila Vukobratovića.

O filmu "Nije lako sa muškarcima"

Scena iz filma Nije lako sa muškarcima Foto: Printscreen/Youtube

Ova jugoslovenska komedija govori o mladoj, razvedenoj ženi (Milena Dravić) sa tri ćerke u pubertetu. Njihov život nije nimalo lak. Majka Gordana se trudi da zaradi, ali i da bude idealna svojoj deci, bivšem mužu, ljubimcima i komšijama.

Role ćerki oživele su tada mlade Ana Simić, Branka Katić i Dubravka Mijatović, koje su svojoj filmskoj majci Mileni Dravić zadale mnoge glavobolje.

Prvi gej na filmu

Pored maestralnih transformacija koje su pokazale Milena, Branka, Ana i Dubravka, ovom ostvarenju poseban pečat dao je i lik Stanislava, koga je igrao profesionalni bodi bilder Zoran Jovanović.

Njega u filmu tinejdžerka predstavlja roditeljima kao svog dečka, ali kasnije se ispostavlja da je gej.

Zoran Jovanović kao Stanislav u filmu Nije lako sa muškarcima Foto: Printskrin

- Ja sam sebe ovekovečio na filmu, pa mi nije toliko sad ni stalo. Drago mi je što sam upoznao sve te legende Gidru, Milenu, Ljubišu Samardžića dotakao sam jedan trenutak te naše filmske večnosti - rekao je ranije Zoran za Telegraf.

Stanislav je u svet filma ušao sasvim slučano. Radio je na ulazu u diskoteku Bezistan, koju su držali bitni ljudi. Tu su ga ugledale i filmadžije, kojima je bio zanimljiv, jer je u to vreme bilo malo ljudi koji su radili na svom telu i bildovali.

Film je za njega oduvek bio hobi, a osnovno zanimanje je bio bodibilding, čime se i danas bavi. Za njega su rekli da je srpski "Švarceneger".

Prema poslednjim informacijama, Zoran je bio predsednik anti-doping komisije u Savezu Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik. Pored toga pri Centru za sportsku ishranu i rehabilitaciju radio je s brojnim sportistima.

