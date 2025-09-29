Slušaj vest

Iako je prošlo više od dve decenije od filma „Nebeska udica“, jedno je sigurno – Ana Sofrenović i dalje osvaja svojom harizmom i elegancijom. Film, snimljen neposredno posle NATO bombardovanja, rasplakao je celu Srbiju prateći priču porodice koju tumače pokojni Nebojša Glogovac i Sofrenovićeva, dok njihov sin Jovan ne govori.

Uloge supružnika, čija ljubav ne opstaje uprkos svemu, ali im dete ostaje svetla tačka u mračnim vremenima, ostale su duboko urezane u sećanju gledalaca. Ana je tada imala svega 28 godina, a za ovu maestralno odigranu rolu nagrađena je na Filmskim susretima u Nišu.

Pogledajte u galeriji fotografije Ane Sofrenović iz filma "Nebeska udica":

1/6 Vidi galeriju Ana Sofrenović i Nebojša Glogovac u filmu Nebeska udica Foto: Printscreen/Youtube

Srpska Marlen Ditrih i naša Eni Lenoks

Danas, 25 godina kasnije, Ana Sofrenović važi za jednu od najprefinjenijih i najsvestranijih umetnica na našim prostorima. Pored filma i pozorišta, jednako uspešno se ostvarila i u muzici, posebno u džez i filmskom žanru. Poslednju ulogu ostvarila je u popularnoj američkoj seriji „Bibliotekari“, potvrdivši da njen talenat prevazilazi granice domaće kinematografije.

U razgovoru za TV Ekran glumica je otkrila i zbog čega je nema u serijama.

- Dosta sam putovala, a potom se okrenula pedagoškom radu. Desetak godina nisam prisutna u tim krugovima, pa me manje i zovu. Bila sam na nekoliko kastinga i igrala uglavnom u koprodukcijama. Ali mene i nije tako lako kastovati. Lice me još služi za neke mlađe uloge, a možda će mi se neke nove tek desiti. Kada sam tokom devedesetih najviše snimala, uvek sam dobijala određeni tip uloga jer me specifično lice za naše podneblje, kao i moj habitus uslovljavaju. Ipak, pisci pišu sve različitije scenarije, pa može da bude iznenađenja - poverila nam je Ana.

Pogledajte u galeriji i ekskuluzivne fotografije koje je Ane Sofrenović za portal Kurira:

1/7 Vidi galeriju Ana Sofrenović Foto: Zorana Jevtić

Nije slučajno što je mnogi porede sa Marlen Ditrih i Eni Lenoks – spoj glamura, stila i jedinstvene energije čine je posebnom na našoj umetničkoj sceni.

Poreklo i detinjstvo

Ana je rođena 18. septembra 1972. godine u Beogradu. Njena majka Šila, poreklom iz Engleske i Irske, bila je lingvista i prevodilac, dok je otac Dragoslav bio inženjer metalurgije. Roditelji su se upoznali tokom studija u Birmingemu, a Ana je detinjstvo provela u bloku 28 na Novom Beogradu.

Iako je odrasla u Beogradu, veliki deo mladosti vezan je i za Englesku, gde je kod bake Ajvi uživala u idiličnoj seoskoj atmosferi.

Prvi koraci u umetnosti

Tinejdžerske dane provodila je u Teatru „Levo“, ali i na kultnim rok večerima na „Mašincu“. Bila je pevačica benda „Bogomoljke“, koji je čak imao priliku da nastupi na tadašnjoj TV „Politika“.

Ana Sofrenović u predstavi Zojkin stan u Beogradskom dramskom pozorištu Foto: Promo

Na filmu kao pevačica debitovala je 1993. godine u ostvarenju „Kaži zašto me ostavi“, izvodeći naslovnu numeru. U muzičkom smislu dostigla je vrhunac 2006. godine nastupom u Karnegi holu u Njujorku, na koncertu koji je priredila legendarna Meredit Monk.

Porodica i brak sa Draganom Mićanovićem

Od 1998. do 2011. godine Ana je bila u braku sa glumcem Draganom Mićanovićem, sa kojim ima dve ćerke – Lenu i Ivu. Nakon sporazumnog razvoda, bivši supružnici ostali su u prijateljskim odnosima, a Ana je istakla da im je najveći prioritet uvek bila deca.

Foto: Dado Đilas, Dragan Kadić

Zajedno su čak snimili reklamu za jednu banku, što je privuklo veliku pažnju javnosti.

„Dragan i ja smo u lepim odnosima. Brinemo zajedno o našim ćerkama i čuvamo privatnost, jer smatram da razvod nikada ne treba da postane bojno polje, naročito kada postoje deca“, izjavila je glumica.

Bonus video: Nebojša Glogovac na audiciji za film "48 sati i 1 minut"