Glumac, reditelj i pedagog Enver Petrovci preminuo je u 71. godini u Prištini, a ova vest potresla je mnoge njegove kolege. Beogradski đak i legenda jugoslovenske kinematografije ostvario je niz uloga filmu i televiziji počevši od serije "Slom" (1979) i potom "Sedam sekretara SKOJ-a" (1981). Igrao je, između ostalog, u filmovima "Stepenice za nebo" (1983), "Dvostruki udar" (1985), "Hajde da se volimo 2" (1989), "Gluvi barut" (1990) i "Bulevar revolucije" (1992), "Tri palme za dve bitange i ribicu" (1998) i "Top je bio vreo" (2011). Poslednji put je stao pred kamere u filmu "Ruski konzul" reditelja Miroslava Lekića.



- Bila mi je velika čast i zadovoljstvo da upoznam Envera i da radim s njim. Veliki glumac, čovek i šmeker - ovim rečima se Paulina Manov oprostila od kolege.

Miroslav Lekić Foto: Petar Aleksić



- Nisam znao da je bio bolestan i izgleda da je to krio. Svetozar Cvetković mi je javio da je Enver umro. Ovo je tužan dan za kulturu. Bio je moj prijatelj, zajedno smo studirali, on glumu, a ja režiju. Igrao je u mom prvom filmu "Stepenice za nebo", a radili smo i kasnije zajedno. Bili smo u kontaktu, bio mi je prijatelj. Trebalo je i da igra u "Nožu", ali tad je napustio Beograd. Bio sam mnogo srećan što smo ponovo sarađivali posle toliko godina na "Ruskom konzulu". Nažalost, to je bila naša poslednja saradnja. Počivaj u miru, prijatelju - kaže Lekić za Kurir.

Na snimanju filma iz serija "Selo gori"

Petrovci na snimanju serijala Selo gori Foto: Contrast Studios



Veliki glumac bio je deo serijala "Selo gori, a baba se češlja", i to filma "Braća po babine linije".



- Imao sam prilike da sarađujem s gospodinom Petrovcijem 2015. godine. Snimali smo tada film "Braća po babine linije", u kom je Enver fenomenalno odigrao jednu predivnu komičnu epizodnu ulogu, koja je, zahvaljujući njegovom talentu i harizmi, postala jedan pravi glumački medaljon tog filma. Moj otac ga je poznavao, naravno, mnogo bolje i duže nego ja, ali je taj period snimanja i realizacije ovog filma bio sasvim dovoljan da ga upoznam toliko da sada mogu sa sigurnošću da kažem da je Enver Petrovci bio izuzetan čovek i veliki profesionalac glumačkog posla - ističe za Kurir producent ovog ostvarenja i glumac Nedeljko Bajić.

Foto: Zorana Jevtić



Petrovci je bio osnivač Dodone, pozorišne i glumačke škole u Prištini. U mladosti je nosio repertoar Narodnog pozorišta, Ateljea 212 i Beogradskog dramskog pozorišta, a poslednjih godina živeo je, pomalo zaboravljen, u svojoj rodnoj Prištini i povremeno u Tirani.