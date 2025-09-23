"Povodom informacija koje su se poslednjih dana pojavile u javnosti, smatramo potrebnim da obavestimo javnost o sledećem: U prostorijama Narodnog pozorišta u Beogradu nije dozvoljeno održavanje privatnih časova i proba . Ta praksa nije dozvoljena ni zaposlenima, a tim pre ni licima koja više nisu deo ansambla ili kolektiva naše kuće. Ovo pravilo postoji radi očuvanja profesionalnog radnog reda, bezbednosti i dostojanstva institucije.

Dana 09. septembra, bivša članica, prvakinja Drame, Dobrila Stojnić, pokušala je sa još jednim mladićem da uđe u zgradu Narodnog pozorišta bez odobrenja. Tom prilikom se neprimereno ponašala prema radnicama obezbeđenja, koji su profesionalno i u skladu sa svojim ovlašćenjima sprečili ovakav ulazak. Netačna je tvrdnja da je želela da ode u garderobu. Istina je da je gospođa Stojnić radniku obezbeđenja jasno rekla da želi da održi probu sa njenim pratiocem. Takva proba nije obuhvaćena planom Narodnog pozorišta, što ukazuje na angažman u privatne svrhe, a to je suprotno unutrašnjim pravilima našeg pozorišta. Posebno nije tačno da je nju, tom prilikom, bilo ko vređao...Narodno pozorište u Beogradu decenijama gradi ugled kao najznačajnija kulturna institucija u zemlji. Zbog toga ćemo uvek insistirati na poštovanju reda i pravila koja važe za sve, bez izuzetka. Istovremeno, duboko cenimo doprinos svih naših bivših članova, ali moramo jasno razgraničiti lične interese od profesionalnih obaveza i regula koje štite rad ansambala Drame, Opere i Baleta. Narodno pozorište ostaje posvećeno svojoj misiji – negovanju kulture i umetnosti, kao i stvaranju uslova za nesmetan i profesionalan rad svih svojih umetnika", piše u saopštanju.