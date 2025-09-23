Slušaj vest

,,Hvala vam što podržavate i nas koji smo manje vidljivi, što možemo da kažemo nešto iskreno i da širimo ljubav", emotivno je prokomentarisala Elena Vasova dobijanje Nagrade Milan Mladenović 2025 u vrtu Dvorane Arte u Makarskoj.

Elena Vasova je sa pesmom ,,Ljubov" postala sedma laureatkinja Nagrade Milan Mladenović, koju dodeljuje Zadužbina Milana Mladenovića za najbolju pesmu u regionu. Ovo je drugi put da priznanje odlazi u ruke makedonskih umetnika. Odluku da mlada Elena ponese ovo priznanje doneo je regionalni stručni žiri koji ove godine čine Ivan Laić, Davor Lukas, Milorad Miki Ristić, Goran Trajkoski i Bojana Vunturišević.

nagrada Milan Mladenovic Makarska Foto: Foto: Gabriela Bašić



Ovo je treći put da se Nagrada u Makarskoj, letnjem domu Milana Mladenovića. Makarska je rodni grad Milanove majke Danice, ali i Milanova velika inspiracija. Po pesmi ,,Modro i zeleno" nazvan je i festival koji je doživeo svoje treće izdanje ove godine. Pored svečanosti povodom dodele Nagrade, na festivalu ,,Modro i zeleno" 20. i 21. septembra 2025. nastupili su i prošlogodišnji laureati, grupa Nemeček, zatim KoiKoi, Fit, Darko Rundek i Ekipa, Letu Štuke i LHD. Revijalni deo programa trećeg izdanja festivala Modro i zeleno pobudio je najveći interes publike do sada, te je u Parku fra Jure Radića gde su se koncerti održavali, bilo namernika iz cele Dalmacije, sa okolnih ostrva, ali i iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Festival ,,Modro i zeleno" rezultat je saradnje Zadužbine Milana Mladenovića, Grada Makarska i Turističke zajednice Makarska.

Laureatkinju Nagrade Milan Mladenović 2025 sleduje novčana nagrada u iznosu od 3.000 evra, statueta, kao i nastup na sledećem Arsenal Festu u Kragujevcu, Ship showcase festivalu u Šibeniku i na festivalu ,,Modro i zeleno". Kako Nagrada Milan Mladenović ima za cilj da afirmiše stvaraoce i da skrene pažnju na što više talenata, tako je iz godine u godinu širio listu partnera. Zahvaljujući Rock Radiju i Mitros Musicu dodeljena je i nagrada za najinspirativniji vokal Marku Mićanoviću iz grupe Bristol, koji je među finalistima ovogodišnjeg konkursa sa pesmom ,,Svet naš nestaje“. Nagradu za najbolji tekst, koja je prvi put ustanovljena prošle godine, dobio je Petar Z za pesmu ,,Psihički labilan". Pored uramljenog rukopisa Milanove pesme Petru je uručen i vaučer u vrednosti od 200 evra, koji je obezbedio novosadski Bulevar Books, knjižara koja svira.

Foto: Foto: Gabriela Bašić

Sada već tradicionalno Firchie Drums doboš je dodeljen jednom od finalista Nagrade Milan Mladenović 2025, odnosno bubnjaru koji ima ,,ono nešto“ prema sudu Ivana Fecea Firčija, nekadašnjeg bubnjara EKVa. Ove godine doboš je u rukama novosadskog sastava Grizete, odnosno njihovog bubnjara Borisa Balana Nikolića.

Foto: Foto: Gabriela Bašić

Nagrada Milan Mladenović, koja je dodeljena sedmi put, simbol je inovacije, hrabrosti i umetničkog izraza. Ona odaje počast onima koji se usude da kroče sopstvenim putem, odolevajući pritiscima konformizma. Kroz Nagradu i Milanov duh nastavlja da živi, inspirišući nove generacije da budu odvažne, autentične i strastvene u svojoj umetnosti.