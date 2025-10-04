Slušaj vest

Milan Lane Gutović, legendarni srpski glumac, ostavio je iza sebe brojne nezaboravne uloge, ali i anegdote koje i danas kruže društvenim mrežama. Jedna od njih vezana je za snimanje serije kada se glumac jednostavno – nije pojavio na setu.

S obzirom na to da je Lane bio poznat kao veliki profesionalac koji nikada ne kasni niti propušta snimanja, cela ekipa se našla u čudu. Zabrinuti reditelj poslao je jednu od organizatorki da ga pozove i proveri šta se dešava.

"Ja danas ne radim"

Kada je okrenula njegov fiksni telefon, Gutović se javio smirenim glasom, raspoložen za razgovor.

– Dobar dan, gospodine Gutoviću, ja sam organizatorka sa seta. Samo da proverim, zašto se danas niste pojavili na snimanju, da li je sve u redu? – upitala ga je ona.

Lane joj je, potpuno mirno, odgovorio da su ga „obavestili da danas nema snimanje“ i da je verovatno došlo do nesporazuma. Zbunjena žena se izvinila, prenela poruku reditelju, ali je ubrzo usledio novi poziv.

– Kako nema snimanja?! – povikao je reditelj, pokazavši raspored u kojem je pisalo da Lane treba da snimi tri scene. – Odmah ga pozovi ponovo i pitaj ko mu je rekao da nema snimanje!

Organizatorka je poslušala i ponovo nazvala glumca. Gutović je i ovog puta smireno odgovorio:

– Pa, kako ko, dušo? Ruža mi je rekla!

Cela ekipa je bila zbunjena jer na setu nije bilo nikakve Ruže. Kada su ga ponovo pitali ko je Ruža, Gutović je objasnio:

– Pa Ruža iz banke! Bio sam jutros na šalteru i Ruža mi je rekla da honorar nije legao. Dodala je: „Lane, vi danas ne snimate!“

Tako je uz osmeh i ironiju glumac objasnio svoj izostanak, a ova priča postala je legendarna među filmskim radnicima.

Honorar u „Beloj lađi“

Gutović je u seriji „Bela lađa“ tumačio čuvenog Srećka Šojića, a zarađivao je 2.000 evra za dva dana snimanja. Serija se snimala u periodu od 2006. do 2011. godine, a njegov honorar bio je daleko iznad proseka kolega tog vremena.

Međutim, pred početak šeste sezone zatražio je 7.000 evra po epizodi, što su producenti odbili, pa se Gutović više nije pojavio u seriji. Kako je tada izjavio, „žali što nije tražio još više“.

Odbijeni projekti i tvrd stav o honorarima

Lane Gutović je o svojim honorarima govorio otvoreno i bez kompromisa:

– Inače sam i do sada visinu svojih honorara izricao kao presudu, a ne razlog za pogađanje. To činim bezobzirno iz ličnog koristoljublja i saopštavam visinu honorara mojim žrtvama samo u prisustvu kardiologa i psihijatra – rekao je u razgovoru za Blic, dodajući da „ako ga jednog dana bude ganula sudbina sirotih radnika RTS-a, šibaće se špagetima i ići u krevet bez večere“.

Zbog svog čvrstog stava, Gutović je odbio da glumi i u popularnoj seriji „Srećni ljudi“.

– Tražio sam jedan honorar pre nego što je počelo snimanje. Producent je došao i rekao da može da mi da 100 dinara manje zbog poreza. E, tada sam odustao – ispričao je kasnije u emisiji TV lica kao sav normalan svet.

Milan Lane Gutović preminuo je 25. avgusta 2021. godine i sahranjen je u porti crkve Svete Trojice u Kumodražu. Njegova najpoznatija uloga, Srećko Šojić, i dalje živi kroz replike koje je sam smišljao, ostavljajući neizbrisiv trag u srpskoj kinematografiji.

