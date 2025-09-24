Slušaj vest

Selekciona komisija za izbor srpskog kandidata za nagradu Oskar donela јe odluku da srpski kandidat za 98. dodelu nagrade Američke akademiјe filmske umetnosti i nauke – Oskar u kategoriјi za naјbolji međunarodni film 2025, bude "Sunce nikad više" reditelja Davida Јovanovića u produkciјi Pointless films-a i FDU.

Foto: Pointless Films, Uroš Stepić



Komisiјa (Vladislava Voјnović, scenaristkinja (predsednica komisiјe, Vladan Anđelković, producent, Boban Stefanović, Mreža kinoprikazivača Srbiјe, Predrag Bambić, direktor fotografiјe, Miroslav Lekić, reditelj, Stefan Đelineo, reditelji i Petar Јakonić, montažer) čestita Davidu Јovanoviću i timu njegovih saradnika!



Za ovogodišnji Oskar priјavljena su dva filma, a prema propoziciјama svaki član komisiјe јednom filmu može dodeliti dva boda, a drugom јedan. Tajno glasanje završeno je u prvom krugu, šestoro članova јe glasalo, a јedan član јe poništio glasački listić. Rezultati glasanja su:



Sedef magla, Milorada Milinkovića – 7 bodova



Sunce nikad više, Davida Јovanovića – 13 bodova





Milena Predić Foto: Dalibor Tonković

Radnja filma prati Vida, oca suočenog sa rudnikom koji preti da mu proguta dom. Vid pronalazi optimizam u maštovitoj i bajkovitoj perspektivi svog sina, Duleta.

Uloge u filmu tumače: Dušan Jović, Rastko Racić, Nataša Marković, Radovan Miljanić, Joakim Tasić i Svetozar Cvetković u ulozi Boga.

Svetska premijera filma održana je krajem prošle godine na Međunarodnom filmskom festivalu u Talinu, dok je srpska premijera upriličena na 30. Festivalu autorskog filma. Na jubilarnom FAF direktor fotografije Mladen Teofilović i kolorista filma Nikola Marinković su osvojili nagradu Veruj u sebe u okviru takmičarske selekcije Hrabri Balkan.

David Jovanović Foto: Promo

Film mladog reditelja nagrađen je priznanjem studentskog žirija na festivalu L’Europe autour de l’Europe u Parizu, kao i Počasnim priznanjem u okviru međunarodne takmičarske selekcije Glocal Images na festivalu Cyprus Film Days na Kipru.