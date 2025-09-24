Slušaj vest

I ovog oktobra beogradska publika imaće priliku da uživa u 57. po redu Beogradskim muzičkim svečanostima, u organizaciji Centra beogradskih festivala - Cebef. Na festival se vraća u velikom stilu i Beogradska filharmonija, koja nastupa uz pratnju izuzetnog mladog kontrabasiste Strahinje Mitrovića, o kome je Kurir već pisao. Deo programa biće održan i u Ložionci.

Foto: CEBEF Belkisa Abdulović



- Više od pola veka Bemus je mnogo više od festivala. On je institucija, čuvar muzičke tradicije, ali i prozor u nove umetničke horizonte. U vremenu u kojem se svet ubrzano menja, Bemus ostaje dosledan sebi: otvoren, smeo, aktuelan, inspirativan... Upravo taj duh nosi i ovogodišnje izdanje - reči su predsednice Odbora manifestacije Olje Džejkobs.



Centralni deo programa realizuje se u Zadužbini Ilije M. Kolarca, gde će festival biti svečano otvoren 16. oktobra debitantskim nastupom na Bemusu izuzetnog mladog kontrabasiste Strahinje Mitrovića sa Beogradskom filharmonijom, pod palicom uglednog italijanskog dirigenta Karla Pontija. Na programu će biti Simfonijski kapričo Đakoma Pučinija i dva dela Nina Rote - Divertimento končertante, koncert za kontrabas i simfonijski orkestar, i Svita iz baleta "La Strada". Ovaj događaj se realizuje uz podršku Italijanskog instituta za kulturu.

Narednog dana, 17. oktobra, predstavlja se Vojvođanski simfonijski orkestar, kojim diriguje Aleksandar Marković, sa virtuoznim pijanistom Andrejom Gugnjinom, koji nastupa kao solista u popularnoj "Rapsodiji na temu Paganinija za klavir i orkestar" Sergeja Rahmanjinova. U drugom delu programa izvodi se Fantastična simfonija Hektora Berlioza.

Strahinje Mitrović Foto: Alex Dmitrović



U subotu, 18. oktobra, nastupa slavni violinista Maksim Vengerov, miljenik beogradske publike i dobitnik nagrade Gremi, zajedno sa pijanistkinjom Polinom Osetinskom, nekadašnjim čudom od deteta, koja je do svoje jedanaeste godine održala 1.000 orkestarskih i solističkih koncerata. Na programu su Sonata za violinu i klavir Dmitrija Šostakoviča, Sonatina u G-molu D.408 Franca Šuberta i Bramsova Sonata br. 3 u D-molu.



U nedelju, 19. oktobra, priznati virtuoz na mandolini Avi Avital nastupa sa svojim triom, koji čine još i klarinetista Ismail Lumanovski i pijanista Omer Klajn. Umetnik koji s lakoćom spaja raznovrsne muzičke tradicije i epohe, od klasike do vorld muzike, Avital nas vodi na muzičko putovanje Mediteranom, kompozicijama koje crpe inspiraciju iz evropskih, maloazijskih i severnoafričkih muzičkih tradicija.

Foto: CEBEF Belkisa Abdulović