Srpska premijera novog filma Dina Mustafića "Paviljon" 14. oktobra biće održana na otvaranju 18. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije, saopštili su organizatori. Crna komedija bila je prvi put prikazana na Sarajevo film festivalu, a proslavljeni pozorišni reditelj se nakon 20 godina vratio sedmoj umetnosti:

Foto: Sarajevo film festival



- Film je za mene prostor najdubljeg izraza. "Paviljon" je nastao iz potrebe da se uhvatim ukoštac s našim vremenom i pričom o nužnosti otpora tranzicijskom "moralu", ali i da ponudim priču o nadi. To je moj povratak nemiru i strasti, zbog kojih sam zavoleo filmsku umetnost.

U filmu igraju Rade Šerbedžija, Zijah Sokolović, Miralem Zubčević, Ksenija Pajić, Jasna Diklić, Branka Petrić, Meto Jovanovski i drugi. Film je rađen u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Na 18. LIFFE biće prikazan u Glavnom takmičarskom programu.

Dino Mustafić u Sarajevu Foto: Boba Nikolić

- Festival u Leskovcu je dragocen jer stavlja u fokus rediteljski rukopis. On otvara prostor dijalogu i susretu stvaralaca iz regiona, podsećajući da film ne poznaje granice kada govori univerzalnim jezikom emocije i slike - istakao je Mustafić.

18. LIFFE biće održan od 14. do 18. oktobra u Leskovcu.

