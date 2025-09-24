Tri srpska filma i tri koprodukcije na 46. izdanju festivala „Braća Manaki“ u Severnoj Makedoniji
Domaći filmovi „Kada je zazvonio telefon“ Ive Radivojević, „Kad svane“ Stefana Ivančića i „Bikovo oko“ Petra Lakića, kao i tri manjinske srpske koprodukcije – „DJ Ahmet“ Georgia M. Unkovskog, „Slet 1988“ Marte Popivode i „Nova energija“ Sare Klimoske i Radovana Petrovića, uvršteni su u takmičarske selekcije 46. izdanja festivala „Braća Manaki“, koji se pod sloganom „San na platnu“ održava u Bitolju u Severnoj Makedoniji od 20. do 26. septembra.
Međunarodni festival filmske kamere „Braća Manaki“ je prvi i najstariji filmski festival na svetu posvećen kreativnom radu direktora fotografije. Srpski filmovi i koprdukcije takmiče se za prestižne festivalske nagrade - Zlatnu, Srebrnu i Bronzanu Kameru 300 koje se dodeljuju najboljim direktorima/kama fotografija. Proglašenje ovogodišnjih pobednika održaće se u petak, 26. septembra na svečanoj ceremoniji zatvaranja festivala.
U okviru dokumentarne takmičarske selekcije, u ponedeljak, 22. septembra u Bioskopu Manaki, prikazan je srpski dokumentarac „Kada je zazvonio telefon“, rediteljke Ive Radivojević i direktora fotografije Martina DiČikoa. „Kada je zazvonio telefon“ kroz intimnu rekonstrukciju jednog važnog poziva istražuje raseljenost i prirodu sećanja. U umu jedanaestogodišnje protagonistkinje taj poziv briše celu njenu zemlju, istoriju i identitet.
Takođe u ponedeljak, 22. septembra u okviru kratkometražne igrane takmičarske selekcije, prikazan je film „Kad svane“ reditelja Stefana Ivančića i direktora fotografije Stefana Đorđevića. „Kad svane“ je priča o samohranoj majci koja se upušta u sitne internet prevare nakon što izgubi posao. Uloge u filmu tumače Milica Janevski, Radmila Tomović, Milica Stefanović, Dimitrije Baranov i Nadežda Đermanović.
Kratkometražni igrani film „Nova energija“ Sare Klimoske i Radovana Petrovića nastao u koprodukciji Severne Makedonije i Srbije, prikazan je u ponedeljak, 22. septembra u 19 sati u Bioskopu Manaki. Film prati priču o dve najbolje prijateljice, koje uz međusobnu emotivnu i praktičnu podršku uspevaju da stvore novi zajednički život, bežeći od toksičnih partnera. Glavne uloge u filmu tumače: Sara Klimoska i Tamara Ristoska, a u filmu igraju i Zoran Ljutkov, Aleksandar Stoimenovski, Mirjana Trpkovska Kostovska i Elena Sekovska. Direktorka fotografije, Bojana Andrić, jedna je od najznačajnijih autorki u Srbiji u oblasti snimateljskog rada na filmu, poznata je po radu na mnogim uspešnim filmovima („Mali Budo“, „Jesen samuraja“, „Trag divljači“…).
U okviru dokumentarnog takmičarskog programa, u sredu, 24. septembra u 17 sati u Bioskopu Manaki biće prikazan dokumentarac „Slet 1988“, rediteljke Marte Popivode i direktora fotografije Ivana Markovića, nastalog u koprodukciji Nemačke, Francuske, Srbije i Crne Gore. U „Sletu 1988“ plesačica Sonja Vukićević (74) kreće se kroz socijalističko-modernističke prostore, a njeno telo postaje arhiva poslednjeg masovnog performansa u Jugoslaviji. Njeni pokreti odjekuju ritmovima prošlosti i stvarnošću sadašnjosti, ispreplićući se sa dnevnikom tinejdžerke iz 1988. godine kako bi otkrili prelaz iz socijalističkog kolektivizma u rastući individualizam, dok se u isto vreme formira novo nacionalno kolektivno telo koje će uskoro oblikovati budućnost zemlje.
Studentski film „Bikovo oko“ reditelja Petra Lakića i direktora fotografije Miloša Radovanovića biće prikazan u četvrtak, 25. septembra u 19 sati u Bioskopu Manaki. Film prati Mateju, koji počinje da sanja svog najboljeg druga u S&M kostimu bika i koji pokušava da mu to prizna. Uloge tumače Ognjen Mićović i Aleksandar Petković.
Makedonski film „DJ Ahmet“ reditelja Georgia M. Unkovskog i direktora fotografije Nauma Doksevskog, nastao u koprdukciji sa Srbijom, biće prikazan u okviru takmičarske selekcije Kamera 300 poslednjeg festivalskog dana, 26. septembra u 20 sati u dvorani Kulturnog centra u Bitolju. Ahmet, petnaestogodišnji dečak iz jednog makedonskog sela, pronalazi utočište u muzici dok se suočava sa očevim očekivanjima, pritiscima konzervativne zajednice i gorko-slatkim iskustvom prve ljubavi – prema devojci koja je već obećana drugome.
Festival je svečano otvoren u subotu, 20. septembra, makedonskom premijerom filma „Majka“ u režiji Teone Strugar Mitevske, i direktorke fotografije Viržini Sen Martan, sa Naomi Rapas, Silvijom Hoeks i Nikolom Ristanovskim u glavnim ulogama. Festivalu prisustvuje veliki broj zvanica iz sveta filma i umetnosti, kao i specijalni gosti – laureati, dobitnici ovogodišnjih počasnih festivalskih nagrada - Darius Kondži, oskarovac Voli Fister, Semih Kaplanoglu i Kiril Džajkovski.
Povodom otvaranja ovogodšnjeg izdanja, direktor festivala, Dimitrija Doksevski je rekao: „U ovim vremenima rata, neizvesnosti i iznenadnih društvenih promena, govoriti o snovima može delovati naivno ili čak smelo. Ipak, snovi koje gledamo na ovom platnu nisu beg od stvarnosti; oni su estetska prizma, korektiv koji nam pomaže da stvarnost sagledamo iznova kroz sedmu umetnost. Sedam festivalskih dana, sedam programa, 70 filmova i više od 400 filmskih učesnika i istaknutih autora pozivaju nas upravo na to“.
Međunarodni festival filmske kamere „Braća Manaki“ je najstariji filmski festival na svetu posvećen umetničkom stvaralaštvu direktora fotografije. Prvo izdanje održano je 1979. godine na inicijativu jednog od glavnih osnivača – Društva filmskih radnika Makedonije. Suorganizatori su i Kinoteka Makedonije i grad domaćin Bitolj, a inspiracija za osnivanje festivala bila je da se oda počast bogatom fotografskom i kinematografskom opusu braće Manaki: Janakija (1878–1954) i Miltona (1880–1964). Ovogodišnje festivalsko izdanje održava se po 46. put od 20. do 26. septembra, uz generalno pokroviteljstvo kompanije A1 Makedonija.