Domaći filmovi „Kada je zazvonio telefon“ Ive Radivojević, „Kad svane“ Stefana Ivančića i „Bikovo oko“ Petra Lakića, kao i tri manjinske srpske koprodukcije – „DJ Ahmet“ Georgia M. Unkovskog, „Slet 1988“ Marte Popivode i „Nova energija“ Sare Klimoske i Radovana Petrovića, uvršteni su u takmičarske selekcije 46. izdanja festivala „Braća Manaki“, koji se pod sloganom „San na platnu“ održava u Bitolju u Severnoj Makedoniji od 20. do 26. septembra.

Foto: Promo



Međunarodni festival filmske kamere „Braća Manaki“ je prvi i najstariji filmski festival na svetu posvećen kreativnom radu direktora fotografije. Srpski filmovi i koprdukcije takmiče se za prestižne festivalske nagrade - Zlatnu, Srebrnu i Bronzanu Kameru 300 koje se dodeljuju najboljim direktorima/kama fotografija. Proglašenje ovogodišnjih pobednika održaće se u petak, 26. septembra na svečanoj ceremoniji zatvaranja festivala.



U okviru dokumentarne takmičarske selekcije, u ponedeljak, 22. septembra u Bioskopu Manaki, prikazan je srpski dokumentarac „Kada je zazvonio telefon“, rediteljke Ive Radivojević i direktora fotografije Martina DiČikoa. „Kada je zazvonio telefon“ kroz intimnu rekonstrukciju jednog važnog poziva istražuje raseljenost i prirodu sećanja. U umu jedanaestogodišnje protagonistkinje taj poziv briše celu njenu zemlju, istoriju i identitet.

Takođe u ponedeljak, 22. septembra u okviru kratkometražne igrane takmičarske selekcije, prikazan je film „Kad svane“ reditelja Stefana Ivančića i direktora fotografije Stefana Đorđevića. „Kad svane“ je priča o samohranoj majci koja se upušta u sitne internet prevare nakon što izgubi posao. Uloge u filmu tumače Milica Janevski, Radmila Tomović, Milica Stefanović, Dimitrije Baranov i Nadežda Đermanović.

Foto: Promo



Kratkometražni igrani film „Nova energija“ Sare Klimoske i Radovana Petrovića nastao u koprodukciji Severne Makedonije i Srbije, prikazan je u ponedeljak, 22. septembra u 19 sati u Bioskopu Manaki. Film prati priču o dve najbolje prijateljice, koje uz međusobnu emotivnu i praktičnu podršku uspevaju da stvore novi zajednički život, bežeći od toksičnih partnera. Glavne uloge u filmu tumače: Sara Klimoska i Tamara Ristoska, a u filmu igraju i Zoran Ljutkov, Aleksandar Stoimenovski, Mirjana Trpkovska Kostovska i Elena Sekovska. Direktorka fotografije, Bojana Andrić, jedna je od najznačajnijih autorki u Srbiji u oblasti snimateljskog rada na filmu, poznata je po radu na mnogim uspešnim filmovima („Mali Budo“, „Jesen samuraja“, „Trag divljači“…).



U okviru dokumentarnog takmičarskog programa, u sredu, 24. septembra u 17 sati u Bioskopu Manaki biće prikazan dokumentarac „Slet 1988“, rediteljke Marte Popivode i direktora fotografije Ivana Markovića, nastalog u koprodukciji Nemačke, Francuske, Srbije i Crne Gore. U „Sletu 1988“ plesačica Sonja Vukićević (74) kreće se kroz socijalističko-modernističke prostore, a njeno telo postaje arhiva poslednjeg masovnog performansa u Jugoslaviji. Njeni pokreti odjekuju ritmovima prošlosti i stvarnošću sadašnjosti, ispreplićući se sa dnevnikom tinejdžerke iz 1988. godine kako bi otkrili prelaz iz socijalističkog kolektivizma u rastući individualizam, dok se u isto vreme formira novo nacionalno kolektivno telo koje će uskoro oblikovati budućnost zemlje.

Foto: Promo



Studentski film „Bikovo oko“ reditelja Petra Lakića i direktora fotografije Miloša Radovanovića biće prikazan u četvrtak, 25. septembra u 19 sati u Bioskopu Manaki. Film prati Mateju, koji počinje da sanja svog najboljeg druga u S&M kostimu bika i koji pokušava da mu to prizna. Uloge tumače Ognjen Mićović i Aleksandar Petković.

Makedonski film „DJ Ahmet“ reditelja Georgia M. Unkovskog i direktora fotografije Nauma Doksevskog, nastao u koprdukciji sa Srbijom, biće prikazan u okviru takmičarske selekcije Kamera 300 poslednjeg festivalskog dana, 26. septembra u 20 sati u dvorani Kulturnog centra u Bitolju. Ahmet, petnaestogodišnji dečak iz jednog makedonskog sela, pronalazi utočište u muzici dok se suočava sa očevim očekivanjima, pritiscima konzervativne zajednice i gorko-slatkim iskustvom prve ljubavi – prema devojci koja je već obećana drugome.

Festival je svečano otvoren u subotu, 20. septembra, makedonskom premijerom filma „Majka“ u režiji Teone Strugar Mitevske, i direktorke fotografije Viržini Sen Martan, sa Naomi Rapas, Silvijom Hoeks i Nikolom Ristanovskim u glavnim ulogama. Festivalu prisustvuje veliki broj zvanica iz sveta filma i umetnosti, kao i specijalni gosti – laureati, dobitnici ovogodišnjih počasnih festivalskih nagrada - Darius Kondži, oskarovac Voli Fister, Semih Kaplanoglu i Kiril Džajkovski.



Povodom otvaranja ovogodšnjeg izdanja, direktor festivala, Dimitrija Doksevski je rekao: „U ovim vremenima rata, neizvesnosti i iznenadnih društvenih promena, govoriti o snovima može delovati naivno ili čak smelo. Ipak, snovi koje gledamo na ovom platnu nisu beg od stvarnosti; oni su estetska prizma, korektiv koji nam pomaže da stvarnost sagledamo iznova kroz sedmu umetnost. Sedam festivalskih dana, sedam programa, 70 filmova i više od 400 filmskih učesnika i istaknutih autora pozivaju nas upravo na to“.

Foto: Promo