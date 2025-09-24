Slušaj vest

Godinama Biljana Krstić uspešno vodi i nastupa širom sveta s grupom Bistrik. Međutim, pevačica, profesor muzike i dugogodišnji muzički urednik Radio Beograda autorka je i sjajne filmske muzike. Publika možda najviše pamti njen rad na filmu "Zona Zamfirova" i u seriji "Crna svadba", a sada njen potpis stoji na špici nove serije "Miholjsko leto". Priča od dvanaest epizoda kreatora Ivana M. Lalića govori o radostima trećeg doba. Režiju potpisuju Ivan Stefanović i Dejan Karaklajić, a glumački postavu čine Svetozar Cvetković, Slavko Štimac, Anica Dobra, Cvijeta Mesić, Gordana Gadžić, Jovan Belobrković, Maja Mandžuka i mnogi drugi.

Foto: Nikola Ristić RTS



- Muzika u "Miholjskom letu" igra važnu ulogu - ona ne prati samo radnju već produbljuje emocije i gradi celokupan ton serije. Ovo je priča o penzionerima u domu za stare koji, uprkos godinama, sanjaju o tome kako da produže život i zadrže mladalački duh. Ta mešavina životne radosti, nostalgije i duhovitosti pretočila se i u muziku, koja nosi poruku da mladost nije u godinama - već u srcu i duši - kaže Krstićeva za Kurir i nastavlja:



- Rad na seriji "Miholjsko leto" za mene je bio veliko zadovoljstvo, a posebno mi je drago što sam muziku radila zajedno sa kompozitorom Mikijem Stanojevićem. Saradnja sa Mikijem tokom godina razvila se u snažno umetničko partnerstvo, iza kojeg stoje brojni projekti na koje sam izuzetno ponosna. Svaki novi projekat donosio je novi izazov - kako ostati autentičan, a opet svež i drugačiji. Zajedno istražujemo muziku kao produžetak priče - i svaki put uspevamo da pronađemo novi jezik zvuka. Ponosna sam na sve što smo do sada radili, jer svaka nota nosi emociju i potpunu posvećenost.

Foto: Privatna Arhiva



Posebno zanimljiva je numera "Dok sve to postoji", koju su odabrali za odjavnu špicu.

- Tu pesmu je trebalo da snimimo Gorica, Sneža i ja (Suncokret) sa Ljubom za njegov album, još daleke sedamdeset i neke, ali se ne sećam zašto nismo stigli da to uradimo. To je originalna kompozicija čuvenog našeg muzičara Ljube Sedlara iz 70-ih - nosi tu prepoznatljivu emociju i toplinu tog vremena. Pravi evergrin! Miki i ja smo sredili aranžman i prilagodili za seriju, i stvarno se super uklopila. Pesmu peva Bojana Stamenov, a sve prateće vokale snimila sam ja. Zaljubljena sam u tu pesmu, imamo i verziju samo sa vokalima (kao kvartet Ivanović). Izvodili smo je Gorica, Snežana i ja u troglasu na nekim privatni zabavama - objašnjava Biljana.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages



Serija "Miholjsko leto" počinje sa emitovanjem 4. oktobra na Prvom programu, a prikazivaće se vikendom od 20 časova.

- Trudili smo se i ovog puta da ne ponavljamo ranije obrasce i razmišljali smo šta bi mogao biti taj mali štos koji bi muzici dao poseban pečat. Verujemo da smo ga pronašli - zvižduk! U kombinaciji sa mojim vokalima, zvižduk se nametnuo kao prepoznatljiv lajtmotiv serije. Verujem da će gledaoci uživati u ovoj seriji i muzici koja je drugačija, prepoznatljiva i potpuno u funkciji priče - zaključuje Biljana Krstić.