Jugoslovensko dramsko pozorište oglasilo se povodom tužnih vesti. Kako su saopštili, u ponedeljak je preminula legendarna sektetarka ovog pozorišta Zagorka Zaga Bulović

"U ponedeljak 22. septembra napustila nas je, u devedeset četvrtoj godini života, Zagorka Zaga Bulović, legendarna tehnička sekretarka JDP-a. Rečima naše takođe čuvene Nevene Nikitin, umetničke sekretarke u penziji: Njenoj radnoj energiji, preciznosti, perfekcionizmu i pravednosti smo se divili, od nje smo učili i neizmerno smo je cenili.“ 

Gospođa Zaga bila je ne samo vrhunski profesionalac, nego i jarka ličnost koja je svojim autoritetom znanja, savesnosti i dostojanstva uspevala da ukloni naizgled nepremostive prepreke i prevaziđe krizne situacije s kojima se u svakodnevnom životu jednog teatra neminovno i, mnogo češće nego što je poznato, susrećemo, a sve u slavu umetnosti pozorišta i onog u njemu najvažnijeg – igranja predstava. Ostaje u našoj trajnoj uspomeni", piše na Fejsbuk stranici pozorišta.

Ova tužna vest pogodila je brojne posetioce JDP koji su u komentarima ispod objave na društvenim mrežama pisali kako je čuvena Zaga bila neprikosnoveni profesionalac. 

