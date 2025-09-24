Slušaj vest

Selekciona komisija za izbor srpskog kandidata za nagradu Oskar donela je odluku da kandidat Srbije za 98. dodelu nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauke u kategoriji najbolji međunarodni film 2025. godine bude film „Sunce nikad više“ reditelja Davida Jovanovića, u produkciji kuće Pointless Films i Fakulteta dramskih umetnosti.

Komisiju su činili: Vladislava Vojnović, scenaristkinja (predsednica komisije), Vladan Anđelković, producent, Boban Stefanović, Mreža kinoprikazivača Srbije, Predrag Bambić, direktor fotografije, Miroslav Lekić, reditelj, Stefan Đelineo, reditelj, i Petar Jakonić, montažer.

Film "Sunce nikad više" Foto: Pointless Films, Uroš Stepić

Komisija je u obrazloženju, između ostalog, navela:

„Jovanovićev film istakao se kao autorsko ostvarenje sa savremenom i univerzalnom temom, dok je poetski naturalizam doprineo njegovoj koherentnosti i komunikaciji sa širom, globalnom publikom. Dve stvari su većinski prevagnule u korist filma Sunce nikad više: univerzalnost teme stradanja ljudi i prirode zbog pohlepe i moći multinacionalnih kompaniјa koјe se bave rudarenjem na čitavoј planeti, i koherentnost tragične priče u stilizovanom maniru poetskog naturalizma.“

David Jovanović, reditelj filma je povodom nominacije izjavio:

„‘Sunce nikad više – srpski kandidat za Oskara. An Academy Award Nominee – David Jovanović! Davide, ne zanosi se i ne baksuziraj… (pauza) ma ne baksuziram, idemo, reditelj nominovan za Oskara.’ Ovo su poslednje misli koje sam imao pre nego što sam, mrtav umoran, zaspao sinoć. Jer sam juče i danas, od šest ujutru, radio na setu kao pomoćnik režije na reklami za američke začine. U svakom mogućem smislu te reči – POČELO JE.“

Radnja filma prati Vida, oca suočenog sa rudnikom koji preti da mu proguta dom. Vid pronalazi optimizam u maštovitoj i bajkovitoj perspektivi svog sina, Duleta. Uloge u filmu tumače Dušan Jović, Rastko Racić, Nataša Marković, Radovan Miljanić, Joakim Tasić i Svetozar Cvetković u ulozi Boga.

Svetska premijera filma održana je krajem prošle godine na Međunarodnom filmskom festivalu u Talinu, a srpska na 30. Festivalu autorskog filma (nagrada Veruj u sebe u okviru selekcije Hrabri Balkan). Film je ovenčan i nizom priznanja u inostranstvu, među kojima su nagrada studentskog žirija na festivalu L’Europe autour de l’Europe u Parizu, počasno priznanje u selekciji Glocal Images na festivalu Cyprus Film Days, kao i nagrada za najboljeg debitanta reditelju Davidu Jovanoviću na Prvom Balkanskom festivalu filmske režije. Svetozar Cvetković osvojio je Veliku povelju Leotara za najbolju mušku ulogu na Festivalu mediteranskog i evropskog filma u Trebinju.

Film je diplomski rad Davida Jovanovića, realizovan u koprodukciji sa Fakultetom dramskih umetnosti i produkcijskom kućom Pointless Films, koja je stajala i iza najnagrađivanijeg srpskog filma iz 2023. godine „Ovuda će proći put“.