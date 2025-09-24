Slušaj vest

Čuveni srpski reditelj i scenarista Goran Paskaljević preminuo je 25. septembra 2020. godine u Parizu. Imao je 74 godine. Iza sebe je ostavio veliki trag u svetu filma koji nikada neće biti zaboravljen. Tokom života imao je samo jedan veliki strah, strahovao je od ratova.

Autor kultnih ostvarenja "Varljivo leto '68.", "Bure baruta", "Tango argentino", "Tuđa Amerika", "Pas koji je voleo vozove", "Kako je Hari postao drvo", "Optimisti" govorio je o najvećim razočarenjima, herojima iz stvarnog života, ali i najvećim strahovima i najsrećnijim momentima.

Komemoracija Goranu Paskaljeviću Foto: Uroš Arsić/Mondo

"Najveće razočaranje je valjda kad sam prestao da verujem u Božić Batu. I kad sam shvatio da u životu sve moram sam da uradim" govorio je Paskaljević.

Otkrio je tada da je najsrećniji bio kada je naučio da pliva, ali je otkrio i svoj najveći strah.

"Najviše se plašim ratova. Ne pogibije u ratovima, nego tog užasa koji ratovi donose ljudskom rodu. To stradanje, ta degradacija ljudskog bića", pričao je umetnik.

Jedan od najcenjenijih evropskih reditelja nezavisnog filma svoj prvi igrani film "Čuvar plaže u zimskom periodu" snimio je 1976. godine i od tada je režirao preko 30 dokumentarnih i igranih ostvarenja širom sveta. Godinu dana pre nego što je umro premijerno je prikazan njegov film "Uprkos magli", s kojim gostuje na domaćim i internacionalnim festivalima. Povodom nagrade Goran Paskaljević napomenuo u izjavi organizatorima da mu Živojin Pavlović nije bio samo prijatelj već i uzor.

Goran Paskaljevic Foto: Zorana Jevtić

- Učio sam iz njegovih filmova isto onoliko koliko sam učio o filmu na praškoj akademiji. On je presudno uticao na moje stvaralaštvo, koje je u početku bilo blisko crnom talasu, ali sam ja dodao malo češkog humora kako bih izbegao cenzuru. Velika mi je čast da primim nagradu koja nosi njegovo ime - govorio je tada Paskaljević.