U Dečjem pozorištu Subotica, u toku je 32. Međunarodni festival pozorišta za decu, koji traje od 21. do 26. septembra, a u takmičarskom delu biće prikazano 13 predstava. Dodelom nagrada“Mali princ” za izuzetan doprinos razvoju kulturne i scenske umetnosti za decu,

laureatima Feng Li, iz Kine, u kategoriji inostranih umetnika i Zdravku Mićanoviću, domaćem stvaraocu, kao i nagrada “Oton Tomanić” Borisu P. Goldovskom, teatrologu iz Rusije, za teatrološko promišljanje u obasti pozorišta za decu, svečano je otvoren Međunarodni Dečji festival pozorišta.

Foto: foto Damir Vujković



“Želim da se zahvalim ovom divnom gradu na važnoj i velikoj nagradi, koja pripada i hiljadama onih kojih rade isti posao kao i ja, na 11 ruskih meridijana od Kalinjingrada do Vladivostoka. Neka dugo poživi ovaj Festival, koji je poznat u čitavom svetu”, rekao je Boris P. Goldovski.

Posthumno je dodeljena i nagrada “Mali princ” Zoranu Đeriću, dugogodišnjem direktorui selektoru programa Festivala koji je lane preminuo, a nagradu je primila njegova supruga, kompozitorka Jasmina Mitrušić Đerić.

Predsednica Kineskog dramskog dečjeg društva i ASSITEJ-a Kina, Feng Li je izrazila najdublje poštovanje Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici, rekavši da taj rad predstavlja moćnu i uticajnu platformu globalnog pozorišta za decu, otvarajući novo poglavlje u budućim srpsko-kineskim odnosima, ali i dragoceno priznanje i počast kineskom pozorištu za decu.

„Ovo doživljavamo kao topao zagrljaj srpskih umetnika, upućen nama, vašim kineskim kolegama. Hvala dragi prijatelji!”, istakla je Feng Li iz Kine. Zdravko Mićanović je naglasio da 15 godina traje izuzetna saradnja sa Festivalom: “Sa studentima kojima sam predavao na Fakultetu primenjenih umetnosti, sam radio plakat festivala. Otkrivanje novih rešenja, predloga, izazova i otkrića od strane studenata, oplemenjivalo me je kao i nagrada za taj rad”.

Foto: foto Damir Vujković

Na sceni “Jadran” izvedena je takmičarska predstava,“Balade i romanse” poljskog Pozorišta Pinokio iz Lođa, namenjena omladini i odraslima. U glavnom programu, tokom 5 festivalskih dana, biće prikazano 13 predstava ansambala iz Poljske, Slovačke, Španije, Švajcarske, Bugarske, Turske, Meksika, Kolumbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine/Republike Srpske, kao i predstave domaćih pozorišta iz Beograda, Novog Sada i Subotice.

Izložba posvećena dobitnici Malog princa, Feng Li Foto: Damir Vujkovic/damirvujkovic.photo

Dečje pozorište Subotica izvešće predstavu „Želim da budem normalan”, autorke Teodore Popove, u režiji bugarskog reditelja Todora Valova, Novosadsko Pozorište mladih izvešće “Crvenkapu”, u maštovitoj režiji Saše Latinovića i viziji Milice Grbić Komazec, dok će Pozorište lutaka “Pinokio” iz Beograda izvesti predstavu “Čudo”, po motivima istoimenog romana R.H. Palasije, u

dramatizaciji Teodore Marković. Dječije pozorište Republike Srpske predstaviće ostvarenje “Bure” po motivima pripovetke Isidore Sekulić, “Pinokija” po čuvenom tekstu Karla Kolodija će izvesti Državno lutkarsko pozorište Ruse iz Bugarske, dok iz Slovenije stiže predstava “Blup i lica vode” u izvođenju Zavoda Kuskus. Iz Slovačke stiže predstava “Kosmos”, Pozorišta Odivo, dokpozorište iz Španije donosi “Muzikoslikarstvo”, a iz Švajcarske stiže predstava “Život u kutiji”.

Foto: foto Damir Vujković

Gradska pozorišta Metropolitanske opštine Eskišehir iz Turske, stiže s dirljivom lutkarskom predstavom “I ja umem da letim“, dok Prepolovljeno pozorište iz Meksika donosi muzičku predstavu “Upleteni među lutkama”, dok će kolumbijska Fondacija za pozorište Madretiera izvesti predstavu “Goblin plače, zbog batina”. Van konkurencije će 24. septembra, na sceni Jadran, biti izvedena predstava „Put oko sveta sa koferom punim muzike”, učenika Osnovne škole “Matko Vuković” iz Subotice. Marta Aroksalaši Stamenković, direktorka Dečjeg pozorišta Subotica, rekla je da evropski glumci imaju iste vibracije s našim glumcima, a edukativne predstave lepu poruku – da svi treba da budemo to što jesmo, koliko god mislili da je tuđa trava zelenija. Festivalski žiri su ovogodišnji dobitnici nagrade za životno delo “Mali princ”,Feng Li (Kina) i Zdravko Mićanović (Srbija), kao i Džeremi Tarner iz Velsa, na zatvaranju Festivala 26. septembra, saopštiće nagrade i pobednika ovogodišnjeg Festivala.

(Kurir.rs/Nadica Harminc)