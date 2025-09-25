Slušaj vest

Na današnji dan 1992. godine u Beogradu je preminuo Ivan Ivica Vdović, poznat po nadimku Vd. Bio je jedan od najtajanstvenijih figura domaće rokenrol scene.

Bez Vd, kako su ga zvali, "novi talas" sigurno ne bi bio tako važno poglavlje u našoj muzičkoj istoriji.

Nebrušeni dijamant

Iako kada neko spomene njegovo ime mnogima Šarlo akrobata "osvane u glavi", on je muzikom počeo da se bavi još tokom gimnazijalskih dana. Tada je bio bubnjar u Limunovom drvetu, a kasnije svirao je i u Suncokretima sa Biljom Krstić, Borom Čorbom... tek kasnije pridružio se Šarlu.

Ivan Vdović Vd Foto: Printscreen

Kako je Sonja Savić svojevremeno izjavila, on je bio veliki reformator sedamdesetih godina. Kako je istakla, on je "stvorio" Mladenovića radeći na njegovom vokalu, ličnosti, pa onda i Margiti Magi Stefanović.

Bio je zvezda

Prema sećanjima savremenika, Vd je i privatno bio fascinantan lik.

- Ličio je na Džonija Rotena iz Pistolsa. Prvi je zamenio palice ritam mašinom i obeležio zvuk Šarla akrobate. Sećam ga se kao najšarmantnijeg momka u društvu, pravog zezatora koji je uvek bio spreman da odvali dobru šalu. Bio je poznat i po nekim navikama koje ni za živu glavu nije menjao. Nigde nije išao bez svojih bubnjarskih palica i nikada se nikome nije javljao telefonom. Kada treba da izađemo, on lepo stane ispod prozora i zviždi. Bože, koliko se taj čovek nazviždao ispod mog prozora - ispričala je jednom prilikom voditeljka Dubravka Marković.

Ivan Vdović Vd Foto: Printscreen

U kandžama droge

Ipak, svetlo na njegov talenat i bogatu karijeru bacila je teška bolest. Jugoslvijom je 1985. godine odjeknula vest da je registrovan prvi slučaj HIV-a. Nažalost, ta osoba je bio Ivica.

Ceo događaj odigrao se nedugo nakon raskola sa Milanom Mladonovićem, nakon čega je Vd napustio grupu, a oformljena je grupa Ekatarina Velika.

Zavisnost od opijata koštala ga je života, a njegova smrt je bila tragična. O njegovim poslednjim danima govorila je glumica Sonja Savić, koja je bila ljuta na ceo grad jer su mu okrenuli leđa.

Sonja Savić Foto: Printscreen YouTube

- Otišao je da se testira na neku čudnu bolest koja se pojavila u Beogradu. Vratio se i celom gradu je rekao da je zaražen AIDS-om. Ovo je jedan ružan i mali grad, okrenuo mu je leđa. A on je vrlo ponosno, dostojanstveno i skromno u svom balon mantilu još godinu i po dana svirao bubnjeve - rekla je svojevremeno ona.

Ivica je preminuo 25. septembra 1992. u 31. godini. Sahranjen je u Beogradu. Tužnu vest Sonja Savić je javila zajedničkom prijatelju Darku Rundeku.

- Kada me je pitao kako je umro, rekla sam da je samo pao sa kreveta u nekakvoj infektivnoj kesi koju niko nije hteo da podigne - ispričala je glumica.

Zla kob pratila bend

Nakon njegove smrti, sve članove kultne grupe je zadesila slična zla kob.

Margita Stefanović Foto: Pritnscreen/Youtube

Pored Vdovića od side je preminuo i Dušan Dejanović (16. novembra 2000. u Beogradu), ali i Margita Stefanović. Princeza roka, preminula je 18. septembra 2002. godine u Beogradu, u 44. godini života.

Milan Mladenović Foto: Printscreen/Youtube/Exyuarhiv

Grupa je zvanično prestala da postoji nakon smrti Milana Mladenovića, koji je preminuo 5. novembra 1994. u Beogradu u 37. godini. Zvanični podaci navode da je preminuo od raka pankreasa.

