Beogradska filharmonija ponovo pretvara svoju salu u jedinstvenu pozorišnu scenu, kroz posebno sećanje na legendarnog direktora Ivana Tasovca, ponovnom postavkom kultne „Priče o vojniku“ Igora Stravinskog, 26, 27. i 28. septembra (Sala BGF, 20č).

Uz upečatljive video materijale koji prikazuju Tasovca kao glavnog protagonistu prethodne postavke iz 2021. godine, u znak sećanja na njegove brojne talente, ponovo se okuplja kamerni ansambl koji predvodi koncertmajstor Tijana Milošević, a autorskom timu na čelu sa rediteljem Nikolom Zavišićem pridružuju se glumice Dubravka Kovjanić i Vladislava Đorđević.

Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.

"Posle onako sjajne i nadahnute epizode pre četiri godine, kada se desila mala kreativna eksplozija koju je pokrenula violinistkinja Tijana Milošević svojim doktorskim radom u vidu scensko-koncertnog izvođenja remek-dela Stravinskog, bio je to talas stvaranja jer se obratila za podršku renesansnom vizionaru Ivanu Tasovcu, legendarnom višedecenijskom direktoru Beogradske filharmonije.

Ivan Tasovac je u „Priči o vojniku“ video priliku da se čisto muzičko interpretiranje pretvori u multimedijalni mikro-spektakl, kamernu scensku bajku koja bi publiku pozvala na jedno dubinsko, unutrašnje putovanje po svesnoj i namernoj atonalnoj gotovo džezerskoj disharmoniji koju je Stravinski veoma drsko i hrabro i morbidno i veselo osmislio.

Kada me je pozvao da se pozabavim konceptom i režijom ovog dela, nekako se prirodno i samo od sebe nametnulo da sam Tasovac treba da bude alfa i omega scenskog uprizorenja „Priče o vojniku“. Naime, njegov dar ne samo za muziku, već i za performans, glumačku igru i ludizam kao takav logično ga je učinio svim likovima ovog dela.

Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.

Najmanje što mu dugujemo jeste da ga se setimo kroz obnovu predstave u kojoj je tako suvereno blistao sa filharmonijske scene. Ovoga puta umesto jednog jedinog Ivana tu su nam dve izuzetne glumice i interpretatorke lika Naratora – Dubravka Kovjanić i Vladislava Đorđević, pored glumice i plesačice Une Đelošević, koja je igrala i pre četiri godine. Obnovljena je „Priča o vojniku“, a sa njom i sećanje na Ivana Tasovca i njegove višestruke talente i mogućnosti, prerano prekinute, ali na sreću, sačuvane u našim umovima, duhovima i srcima. Za sve nas. Za Tasu posebno!“, rekao je reditelj Nikola Zavišić.

Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.

U izvođenju „Priče o vojniku“ Igora Stravinskog, koja predstavlja spoj muzike, drame i plesa, muzički deo ekipe čine Tijana Milošević (violina), Mihailo Samoran (klarinet), Sava Đurić (fagot), Boban Stošić (kontrabas), Jovan Savić (truba), Ričard Viler (trombon), Aleksandar Radulović (perkusije). Učesnici na projektu su takođe kostimografkinje Suna Kažić i Petra Fotez, video artist i montažer Filip D. Mikić, dok je Sanjin Ćorović (Production Pool) zadužen za tehničku produkciju.

