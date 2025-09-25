Slušaj vest

Bosansko-hercegovački glumac Žan Marolt je regionalnoj publici najpoznatiji po ulozi političara Enesa Hadžiedhemćumurovića u seriji "Lud, zbunjen, normalan". Jednu od glavnih uloga u seriji igrala je i njegova supruga Tatjana Šojić, koja je igrala vlasnicu kafića „San Remo“, Mariju.

Marolt je preminuo 11. jula 2009. godine, nakon duge i teške borbe sa rakom. Imao je samo 44 godine, i da je živ, danas bi proslavio 61. rođendan.

Nakon smrti supruga, Tatjana se povukla iz javnosti, a u njegovu čast osnovala je Fondaciju Žan Marolt, koja promoviše umetničke i humanističke ciljeve.

„Među nama je postojalo poverenje, svako od nas je bio individua, svet za sebe. To smo negovali. Svako je razvijao svoj potencijal, nije nametao svoje mišljenje. Žan je na plemenit način dotakao živote mnogih ljudi. Bio je velika i ljubazna duša, fleksibilnog uma, prelepe duhovnosti, ogroman čovek u svakom smislu“, rekla je glumica za Graciju o Žanu 2019. godine.

Tatjana je takođe izgubila roditelje, ali gubitak muža joj je bio najteži.

„O tome sam pričala samo u sebi. Život ide dalje, jedina konstanta je prolaznost života. Kada izgubite najbliže, to je kao da vas topovska đule pogodi u grudi, ostavljajući rupu u kojoj vremenom raste organ koji luči tugu. Vreme vas tera da živite sa tim. Volim da verujem da je na lepom mestu i da mu je dobro“, rekla je Tatjana.

Marolt je bio jedan od najuspešnijih glumaca svoje generacije i ostvario je brojne uloge u pozorištu, televiziji i filmu, za koje je nagrađivan. Od nagrada koje je osvojio za svoj rad, svakako se ističe ona za najboljeg mladog evropskog glumca, koja mu je dodeljena u francuskom gradu Anžeru.

Glumio je u stranim filmovima „Lov u Bosni“ i „Nema problema“. Njegova poslednja uloga bila je u višestruko nagrađivanom bosanskom filmu „Ostavljeni“, a od 1992. godine je stalni član Kamen teatra u rodnom Sarajevu.

