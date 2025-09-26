Slušaj vest

U četvrtak, 25. septembra u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu otvorena je izložba poljskih umetnika i kustosa Janeka Simona i Maksa Cegjelskog „Jedan čovek ne vlada nacijom“.

Izložba je organizovana u saradnji sa Poljskim institutom u Beogradu, a otvorili su je Mekdonel Asante Osafo, otpravnik poslova Ambasade Republike Gane u Beogradu, i Elizabet Asafo-Ađei, kustoskinja Nacionalnog muzeja Gane.

1/6 Vidi galeriju Izložba „Jedan čovek ne vlada nacijom“ u Muzeju afričke umetnosti Foto: MAU

Janek Simon i Maks Cegjelski, autori izložbe, u obraćanju su istakli: „Multimedijalna izložba podseća nas na spomenik Kvamea Nkrumaha, prvog predsednika nezavisne Gane, koji je 1965. projektovala poljska umetnica Alina Šlesinjska, a koji je, nažalost, ubrzo nakon vojnog puča srušen. Skoro šest decenija kasnije, prisećamo se perioda od 1955. do 1965. godine – vremena nade, kako u afričkim zemljama, tako i u državama Istočne Evrope. Zato ova izložba prevazilazi okvire Gane i Poljske: istraživanjem arhiva Muzeja i bivše Jugoslavije otkrivene su dublje veze sa ovom temom. To je doba koje nas i dalje inspiriše.“

Elizabet Asafo-Ađei, kustoskinja Nacionalnog muzeja Gane, prilikom otvaranja je izjavila: „Kvame Nkrumah bio je vizionar koji je otvarao vrata umetnicima iz celog sveta da dođu u Ganu. Alina Šlesinjska, s druge strane, bila je takođe vizionarka, i on je to prepoznao. Bavila se različitim granama nauke i umetnosti, govorila o solarnim panelima u vreme kada oni još nisu ni postojali. Ljude povezuju ideje – a dok je radila na spomeniku, pomagalo joj je i lokalno stanovništvo. Njeno delo se i danas poštuje. Ta saradnja između zemalja prevazilazila je okvire politike.“

MekdonelAsante Osafo, otpravnik poslova Ambasade Republike Gane u Beogradu, otvorio je zvanično izložbu i istakao značaj umetnosti kao mosta među kulturama. „Ova izložba dolazi svega nekoliko dana nakon što smo obeležili 116. godišnjicu rođenja Kvamea Nkrumaha, osnivača naše zemlje. Nkrumah je razumeo da politička sloboda bez ekonomske i intelektualne suverenosti ostaje iluzija. Njegova vizija i ideali i danas inspirišu borbu za pravedniji i mirniji svet“, rekao je Osafo. Dodao je da umetnost u diplomatiji ima moć da povezuje narode, ublažava političke podele i podstiče dugoročnu saradnju kroz kreativne projekte i kulturne razmene. „Umetnost nije sporedna scena diplomatije, već prostor u kome se gradi poverenje i oblikuje budućnost“, konstatovao je Osafo.

Uz izložbu, organizovan je i bogat prateći program: Međunarodni seminar „Iskopavanje Srca tame“ održava se 26. i 27. septembra, sa predavačima iz Poljske, Gane, Belgije i Češke, posvećen nasleđu Konradove novele „Srce tame“, sagledane iz istorijske, muzeološke, postkolonijalne i savremene ekokritičke perspektive. Svake nedelje u 11 časova održavaće se kreativne radionice za decu pod nazivom „Kente tkanine – riznica boja i značenja“. Mališani će imati priliku da otkrivaju simboliku boja i šara ovih prepoznatljivih ganskih tkanina i da stvaraju sopstvene radove nadahnute afričkom tradicijom. Prijavljivanje je obavezno i vrši se slanjem mejla na kontakt@mau.rs.

Bonus video: Impresivna izložba u Kolarčevoj zadužbini