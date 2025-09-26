Slušaj vest

Selekciona komisija za izbor srpskog kandidata za nagradu Oskardonela je odluku da našu zemlju na 98. dodeli nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauke u kategoriji za najbolji međunarodni film 2025. godine predstavlja ostvarenje "Sunce nikad više", reditelja Davida Jovanovića, snimljen u produkciji kuće "Pointless Films" i Fakulteta dramskih umetnosti.

Radnja prati Vida, oca suočenog s rudnikom koji preti da mu proguta dom. On pronalazi optimizam u maštovitoj i bajkovitoj perspektivi svog sina Duleta. Uloge tumače Dušan Jović, Rastko Racić, Nataša Marković, Radovan Miljanić, Joakim Tasić i Svetozar Cvetković u ulozi Boga.

Foto: Pointless Films, Uroš Stepić



Svetska premijera filma održana je na Međunarodnom filmskom festivalu u Talinu, a srpska na 30. Festivalu autorskog filma (nagrada "Veruj u sebe" u okviru selekcije "Hrabri Balkan"). Za mladog autora stiglo je još nekoliko nagrada.

Foto: Damir Dervišagić



David nije nepoznato ime u filmskoj industriji. Rođen je 1996. godine, a odrastao je u selu Riljac i završio gimnaziju "Vuk Karadžić" u Trsteniku. Diplomirao je filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2022. godine u klasi profesora Darka Bajića. Za Kurir mladi reditelj govorio o šansama svog diplomskog filma i ljubavi prema kinematografiji.

Gde vas je zatekla vest da ste nominovani za Oskara?

- Na setu reklame za američke začine.

Koja je bila vaša prva reakcija?

- "Sunce nikad više" - srpski kandidat za Oskara. An Academy Award Nominee - David Jovanović! Davide, ne zanosi se i ne baksuziraj... Ma ne baksuziram, idemo, reditelj nominovan za Oskara. Ovo su poslednje misli koje sam imao pre nego što sam, mrtav umoran, zaspao sinoć, pošto sam juče i danas od šest ujutru radio na setu kao pomoćnik režije. U svakom mogućem smislu te reči - počelo je.

Foto: Pointless Films, Uroš Stepić

Šta vam ta nominacija znači u ovom trenutku u karijeri?

- Moji najbliži i ja smo pre pet godina pravili samoodržive ekosisteme u teglama kako bismo finansirali ovaj film, ako ništa, nadam se skorijoj prilici za drugi film, ovog puta bez bašti.

Znate li plan za dalje i kako vam se čini konkurencija?

- Plan je da ga dobijemo! Nisam stigao da pogledam konkurenciju.

1/6 Vidi galeriju David Jovanović Foto: Promo, Pointless Films, Dušan Milenković



Da li ste fan Oskara?

- Ni manje ni više nego sve ostale filmadžije.

Koja su vaša tri omiljena filma?

- "Ogledalo" Tarkovskog, "Biće krvi" (There Will Be Blood) Pola Tomasa Andersona i Linč, kao čovek, a i kao film.

Kako ste odlučili da postanete reditelj?

- Direktor gimnazije me je pitao da snimim film o školi jer sam imao foto-aparat. Prihvatio sam, pa mi se dopalo.

Foto: Erlend Štaub



Ko je David Jovanović privatno? Imate zanimljive hobije.

- Moja mentorka je jednom prilikom opisivala nekog čoveka rečima: "Tako, ni ružan ni lep, ni mršav ni debeo, ni visok ni nizak, ni pametan ni glup, tako kao ti.". Što se hobija tiče, ni sam nisam bio svestan koliko ih je dok se skoro nisam selio i shvatio koliko različitih stvari posedujem. Najviše pak volim da kuvam. Da citiram Hercoga, "kuvanje je jedina alternativa filmu", ako je to on uopšte i rekao, ali slažem se.