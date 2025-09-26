Slušaj vest

Nastavak hit serije "Tajkun", nastao kao plod saradnje Telekoma Srbija i Fajerflaj produkcije, stigao je ekskluzivno na platformu Voyo. Pet godina obožavaoci serije širom regiona čekali su drugu sezonu, a veliko pojačanje ove priče je hrvatski glumac Dejan Aćimović. On igra Kostu, koji dolazi iz Zagreba i tradicionalni je preduzetnik.

- Druga sezona donosi novu priču, dublja je, zanimljivija, upečatljivija, govori o današnjim problemima koji nas okružuju. Mislim da će publici biti veoma zanimljiva. Moj junak i kolege Dragana Bjelogrlića su isti. Isti su im ciljevi i razmišljanja, životni motivi, ista im je namera, samo što je jedan s jedne, a drugi s druge strane - govori Dejan o liku Koste, kog je oživeo u "Tajkunu".

- Atmosfera na setu bila je odlična, Dragan Bjelogrlić i ja smo generacija sa akademije, posle 35 godina prvi put smo zajedno radili nešto veliko. Odličan tekst, odlična ekipa, ekipa dobrih glumaca i glumica, reditelja... - zaključio je Aćimović.

Nove epizode druge sezone "Tajkuna" na platformu Voyo premijerno stižu u petak i subotu. Vladan Simonović naći će se u velikoj nevolji, a njegova bivša supruga moraće da preuzme nove odgovornosti. Rada Estrada zabrinuta je za njihovu miljenicu Milu, ali i za sudbinu bivšeg supruga.

Tajkunske tajne se gomilaju, a tenzije na poslu sve su veće. Svi igrači u kompleksnom poslovnom svetu imaju tendenciju nešto da kriju, ali to nije jedina briga Vladana Simonovića (Dragan Bjelogrlić). Njegovo poslovno carstvo nije sigurno, a još teže mu pada što nije sigurna ni njegova Mila (Teodora Dragićević). Njihov težak odnos stvara mu probleme, a nakon što se našla u opasnosti – Simonović se poverio prijatelju Kosti Balabanu (Dejan Aćimović).



'Kada sam neku noć video Milu, sve što sam radio i napravio u životu, što sam se patio, sve mi je postalo nevažno', otkrio je Simonović u razgovoru s Kostom. 'Koliko god se mi trudili da ih zaštitimo, prijatelju, to je nemoguće', zaključio je Kosta.

U pokušaju da otkrije šta se dogodilo njegovoj ćerki, Vladan vodi i svoju istragu, a jedan od sagovornika njegovih zaposlenih sumira ponašanje dece tajkuna: 'Bahati klinci, bogati roditelji i nikakav bakšiš', poentirao je sagovornik.