Saša Joksimović se vraća u "Igru sudbine": "Maksim izlazi iz zatvora samo dve godine nakon ubistva"
Naredne srede, 1. oktobra, od 20 časova na Prvoj televiziji počinje osma sezona najdugovečnije domaće serije "Igra sudbine", koja ove jeseni nosi naziv "Strast i osveta". Gledaoci će imati priliku da prate povratak omiljenih likova, nove zaplete i emotivne susrete koji će obeležiti nastavak priče. Ponovo su tu glumci Saša Joksimović i Milan Bosiljčić. Joksimović, koga gledaoci pamte po nezaboravnom Maksimu Šubareviću, ističe da se na setu oseća kao da nikad nije ni odlazio:
- Snimio sam 500-600 epizoda ove serije i moram da kažem da sam se na set vratio s velikim zadovoljstvom. Poziv producenta nisam mogao da odbijem - to se jednostavno ne odbija kada je "Igra sudbine" u pitanju. Atmosfera na snimanju je fenomenalna, upoznao sam neke nove kolege, neki su otišli, neki su, kao i ja, ponovo tu, a sa starim prijateljima kao što su Slobodan Ćustić i Sandra Bugarski susret je bio posebno srdačan i emotivan. Što se tiče mog lika Maksima, on izlazi iz zatvora samo dve godine nakon ubistva Mile Ožegović, i to će biti veoma interesantno za gledaoce - zbog čega i kako se vraća, ostaje da se vidi. Lik Maksima će se dalje razvijati u uzbudljivom pravcu, a ja sam oduševljen scenariom i načinom na koji pisci vode priču.
Producent serije Nikola Burovac ističe da je osma sezona plod izuzetne saradnje s Prvom televizijom i zahvaljuje gledaocima na poverenju:
- "Igra sudbine" je od samog početka osvojila publiku, a povratak glumaca kao što su Saša Joksimović i Milan Bosiljčić donosi novu energiju i uzbudljive zaplete, a naš cilj je da svaka sezona donese nešto sveže i nepredvidivo. U seriji i dalje briljiraju Luka Raco, Nina Mrđa, Tamara Belošević, Slobodan Ćustić, Sandra Bugarski i drugi talentovani glumci koji čine našu priču toliko snažnom i emotivnom. Zahvalni smo Prvoj televiziji na fenomenalnoj saradnji svih ovih godina, kao i gledaocima koji nas prate u tolikom broju. Nova sezona "Strast i osveta" doneće još više iznenađenja i verujemo da će publika uživati u svakom trenutku.