Slušaj vest

Naredne srede, 1. oktobra, od 20 časova na Prvoj televiziji počinje osma sezona najdugovečnije domaće serije "Igra sudbine", koja ove jeseni nosi naziv "Strast i osveta". Gledaoci će imati priliku da prate povratak omiljenih likova, nove zaplete i emotivne susrete koji će obeležiti nastavak priče. Ponovo su tu glumci Saša Joksimović i Milan Bosiljčić. Joksimović, koga gledaoci pamte po nezaboravnom Maksimu Šubareviću, ističe da se na setu oseća kao da nikad nije ni odlazio:

Sasa Joksimovic
Foto: Promo/Marko Arsić


- Snimio sam 500-600 epizoda ove serije i moram da kažem da sam se na set vratio s velikim zadovoljstvom. Poziv producenta nisam mogao da odbijem - to se jednostavno ne odbija kada je "Igra sudbine" u pitanju. Atmosfera na snimanju je fenomenalna, upoznao sam neke nove kolege, neki su otišli, neki su, kao i ja, ponovo tu, a sa starim prijateljima kao što su Slobodan Ćustić i Sandra Bugarski susret je bio posebno srdačan i emotivan. Što se tiče mog lika Maksima, on izlazi iz zatvora samo dve godine nakon ubistva Mile Ožegović, i to će biti veoma interesantno za gledaoce - zbog čega i kako se vraća, ostaje da se vidi. Lik Maksima će se dalje razvijati u uzbudljivom pravcu, a ja sam oduševljen scenariom i načinom na koji pisci vode priču.

BUROVAC 004.jpg
Foto: Promo/Marko Arsić


Producent serije Nikola Burovac ističe da je osma sezona plod izuzetne saradnje s Prvom televizijom i zahvaljuje gledaocima na poverenju:

- "Igra sudbine" je od samog početka osvojila publiku, a povratak glumaca kao što su Saša Joksimović i Milan Bosiljčić donosi novu energiju i uzbudljive zaplete, a naš cilj je da svaka sezona donese nešto sveže i nepredvidivo. U seriji i dalje briljiraju Luka Raco, Nina Mrđa, Tamara Belošević, Slobodan Ćustić, Sandra Bugarski i drugi talentovani glumci koji čine našu priču toliko snažnom i emotivnom. Zahvalni smo Prvoj televiziji na fenomenalnoj saradnji svih ovih godina, kao i gledaocima koji nas prate u tolikom broju. Nova sezona "Strast i osveta" doneće još više iznenađenja i verujemo da će publika uživati u svakom trenutku.

Ne propustiteStars"MORAM DA KAŽEM IAKO ĆE SE ŽELJKO MOŽDA NALJUTITI" Saša Joksimović nikad iskrenije o porodičnim odnosima i snajki Jovani: Kada su imali krizu...
zeljkojoksimovicsasajoksimovic.jpg
StarsOVE JAVNE LIČNOSTI NISU U DOBRIM ODNOSIMA S NAJROĐENIJIMA: Da bi neko bio član porodice, mora to da zasluži! Evo zbog čega ne pričaju
Untitled-1.jpg
Pop kultura"Posvađali smo se i nikad se nismo pomirili, a onda je umro" Saša Joksimović otkrio da je bio u sukobu sa Nikolom Simićem: "Jako mi je krivo"
Saša Joksimović i Nikola Simić
Stars"NIJEDAN LEK MI NE POMAŽE" Saša Joksimović otkrio da boluje još od srednje škole: Evo s kojim zdravstvenim problemom se decenijama bori brat Željka Joksimovića
screenshot-409.jpg

NEMAJU PRILIKU DA MI PRIĐU: Tijana briljira u ulozi Žaklinice, a na pitanje o svom ljubavnom životu dala je NEOČEKIVANI ODGOVOR Izvor: Kurir televizija