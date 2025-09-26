Naredne srede, 1. oktobra, od 20 časova na Prvoj televiziji počinje osma sezona najdugovečnije domaće serije "Igra sudbine" , koja ove jeseni nosi naziv "Strast i osveta". Gledaoci će imati priliku da prate povratak omiljenih likova, nove zaplete i emotivne susrete koji će obeležiti nastavak priče. Ponovo su tu glumci Saša Joksimović i Milan Bosiljčić . Joksimović, koga gledaoci pamte po nezaboravnom Maksimu Šubareviću, ističe da se na setu oseća kao da nikad nije ni odlazio:



- Snimio sam 500-600 epizoda ove serije i moram da kažem da sam se na set vratio s velikim zadovoljstvom. Poziv producenta nisam mogao da odbijem - to se jednostavno ne odbija kada je "Igra sudbine" u pitanju. Atmosfera na snimanju je fenomenalna, upoznao sam neke nove kolege, neki su otišli, neki su, kao i ja, ponovo tu, a sa starim prijateljima kao što su Slobodan Ćustić i Sandra Bugarski susret je bio posebno srdačan i emotivan. Što se tiče mog lika Maksima, on izlazi iz zatvora samo dve godine nakon ubistva Mile Ožegović, i to će biti veoma interesantno za gledaoce - zbog čega i kako se vraća, ostaje da se vidi. Lik Maksima će se dalje razvijati u uzbudljivom pravcu, a ja sam oduševljen scenariom i načinom na koji pisci vode priču.