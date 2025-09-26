Slušaj vest

Dvanaesti međunarodni festival saksofona u Srbiji – Belgrade Saxperience – otvoren je u četvrtak, 25. septembra, koncertom Dua Metis u prepunom Atrijumu Narodnog muzeja.

Tokom festivala publiku očekuju koncerti renomiranih umetnika, majstorski kursevi za domaće saksofoniste, kao i programi koji otkrivaju raznovrsne mogućnosti ovog instrumenta – od klasične do savremene muzike.

Drugo veče festivala (petak, 26.9) u prostoru Bioskopa Balkan, biće posvećeno nastupima Hans de Jonga i Orkestra saksofona Univerziteta za muziku u Beču.

Hans de Jong Foto: Lična Arhiva

Belgijski saksofonista Hans de Jong izvešće kompozicije belgijskih autora za solo saksofon, ali i svoja autorska dela. Nakon njega, od 20 časova, nastupiće Orkestar saksofona (mdw Saxophone Orchestra), koji čini petnaest talentovanih mladih umetnika i predstaviti klasični repertoar za saksofon, specijalno aranžiran za ovaj ansambl.

Jedan od najznačajnijih evropskih saksofonista, Hans de Jong, kombinuje karijeru soliste i kamernog muzičara sa komponovanjem i pedagoškim radom. Do danas mu je posvećeno više od 150 kompozicija, uključujući koncerte istaknutih autora kao što su Johan de Meij, René Pieper i Kees Schoonenbeek. De Jong je autor brojnih dela za saksofon, uključujući tri koncerta, a realizovao je i CD seriju Vintage of European Saxophone Music sa originalnim kamernim kompozicijama za saksofon i klavir. Nastupao je širom sveta – od Japana i SAD do najvećih evropskih muzičkih centara – i osvojio nagrade na takmičenjima u Italiji, Švajcarskoj i Belgiji. Njegov prepoznatljiv zvuk i virtuoznost kritikа opisuje kao spoj izuzetne interpretativne snage i tehničke preciznosti, što ga svrstava među vodeće saksofoniste današnjice.

Milan Savić, direktor festivala Foto: Miloš Pantelić

Orkestar saksofona mdw čine talentovani studenti Univerziteta za muziku i izvođačke umetnosti u Beču. Ansambl je poznat po svežem, energičnom i višeslojnom zvuku – kombinaciji neobičnog, neočekivanog i zaraznog klasičnog saksofonskog izraza. Njihove izvedbe demonstriraju fleksibilnost i izražajni potencijal saksofona u različitim žanrovima, spajajući formalno muzičko obrazovanje sa umetničkom slobodom.

Treće, završne večeri festivala (27. septembar), u galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda s početkom u 20 časova, nastupiće jedan od najistaknutijih austrijskih klasičnih saksofonista, Mihael Kren, u saradnji sa našom renomiranom pijanistkinjom Nedom Hofman Sretenović.

Duo Metis Foto: Miloš Pantelić

Poseban segment Belgrade SAXperience festivala je koncert Mini Saxperience, namenjen deci i budućim profesionalnim saksofonistima. Završnog dana festivala, u subotu, 27. septembra u 11 časova, na platou ispred Kulturnog centra Beograda nastupiće (mdw) Orkestar saksofona Univerziteta za muziku u Beču, a deca će imati priliku da se upoznaju sa ovim instrumentom, postave pitanja mladim muzičarima i otkriju čaroliju zvuka saksofona.

Orkestar saksofona Univerziteta za muziku u Beču Foto: Julia Ostroverkhova

Belgrade Saxperience održava se uz podršku Instituta Servantes, Ambasade Kraljevine Belgije, Austrijskog kulturnog foruma, Fondacije Saša Marčeta i kompanija Selmer i JLV.

Ulaz je slobodan.

