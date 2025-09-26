Slušaj vest

Novi srpski dugometražni igrani film „Saučesnici“ režisera Marka Novakovića, snimljen u produkciji „Zillion Filma“ iz Beograda, uz učešće manjinskih koproducenata „Inter Film“ (Hrvatska) i „Partysans“ (Severna Makedonija), ušao je u zvaničnu selekciju 28. izdanja „Arpa International Film Festivala“, koji će se održati u Los Anđelesu u periodu od 6. do 9. novembra 2025. godine.

Producent filma je Lazar Ristovski, izvršni producent Jovan Ristovski, a film „Saučesnici“ nastao je po scenariju Ognjena Obradovića. Direktor fotografije je Bojan Rakić (SAS), montažer Petar Šumonja, scenografiju potpisuje Irena Marjanov, kostim Snežana Karl, kompozitor originalne muzike za film je Vladimir Pejković, a dizajneri zvuka Velibor Hajduković i Nebojša Zorić.

Svetska premijera ovog ostvarenja odigraće se u poznatom bioskopu „Chinese Theatre“ na Holivud Bulevaru, bioskopu u kojem su sredinom prošlog veka održavane ceremonije za dodelu nagrade Oskar.

Glavne uloge igraju Nevena Nerandžić i Radovan Vujović. Pored njih dvoje zapažene uloge ostvarili su neki od vodećih srpskih glumaca svih generacija: Anica Dobra, Danica Ristovski, Zoran Cvijanović, Milica Janevski, Zlatan Vidović, Anita Ognjanović i Jovan Belobrković, kao i petoro izuzetnih glumaca iz regiona: Stojan Matavulj i Hana Japundžić iz Hrvatske, Sara Klimoska iz Severne Makedonije, Faketa Salihbegović-Avdagić iz Bosne i Hercegovine i Petar Novaković iz Crne Gore.

U filmu „Saučesnici“, koji je mešavina psiholoske i socijalne drame sa elementima trilera, idilični život glavnih likova Sofije i Branka naglo se menja nakon saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali. Brankov uticaj u malom gradu u Srbiji pomaže im da se izvuku bez posledica. Sofiji je sve teže da prihvati takvu realnost, a savest koja ih oboje progoni odraziće se na njihov dalji odnos i dovesti do niza neočekivanih događaja.

Film je podržan na Konkursu Filmskog centra Srbije 2020. godine, kao i na Konkursima Hrvatskog audio-vizuelnog centra i Agencije za film Severne Makedonije 2022. godine, a snimljen je uz značajni doprinos AP Vojvodine, Telekoma Srbija i MTEL-a Republike Srpske i veliku zahvalnost produkcije gradu Užicu i gradu Novom Sadu.

Nakon festivalskog života film će nastaviti da se prikazuje u redovnoj bioskopskoj distribuciji.

