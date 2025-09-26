Slušaj vest

Grupa 357 predstavlja specifičnu pojavu na srpskoj rok sceni, koja publici nudi nešto više od uobičajenog rok zvuka. Postali su institucija za sebe, neka vrsta rok škole, koja 2025. slavi prvih 30 godina rada.

Veliki slavljenički koncert 27. septembra u Domu omladine Beograda biće prilika da, uz dobro poznate pesme i jedinstvenu energiju po kojoj su njihovi nastupi uživo poznati, zajedno sa svojom publikom proslave ovaj važan jubilej. Ograničena količina ulaznica po pretprodajnoj ceni od 1800 RSD može se nabaviti na Blagajni DOB, putem eFinity mreže i onlajn.

Osnovani su 1995. godine u Zemunu pod nazivom Haj Faj Džungla, a prvi nastup pod imenom 357 su imali 1996. u klubu Magnum. Sastav se kreće u domenu alternativnog roka, često inkorporirajući elemente psihodelije, fanka i soula. Njihova muzika je fuzija različitih žanrova, što ih čini teškim za klasifikaciju. Ono što ih izdvaja jeste sposobnost da stvore složene aranžmane koji istovremeno zvuče i koherentno i eksperimentalno.

Koncert grupe 357 u Domu omladine, Beograd Foto: Wood

Ritam sekcija je često veoma istaknuta, sa gruvom koji poziva na pokret, dok gitarske deonice variraju od oštrih i distorziranih rifova do eteričnih i melodičnih pasaža. Vokali su obično ekspresivni, sa širinom koja se kreće od mirnih, introspektivnih deonica do energičnih izliva. Na desetak albuma koje potpisuju, predstavili su se kao originalan bend koji u uobičajene rokerske obrasce uspešno ubacuje duhovne teme, u kojima se promišljaju aktuelni problemi današnjice.

U susret predstojećem koncertu u Domu omladine, razgovarali smo sa frontmenom, vokalom, kompozitorom i tekstopiscem Nikolom Hadži Nikolićem, osnivačem i jedinim stalnim članom benda.

Kada se osvrnemo na tri decenije postojanja grupe 357 – od prve postave i prvih nastupa, pa do danas – iza vas je mnoštvo izdanja i koncerata, kao i verna publika koja vas prati sve ove godine. Šta Vi lično smatrate najvažnijim profesionalnim postignućem do sada?

Nikola Hadži Nikolić: Mnogo lepih, energičnih nastupa pred hiljadama ljudi. Mnogo fanova koji su se upoznali i venčali zahvaljujući našim koncertima i pesmama. Sada njihova deca dolaze. Uticaj na promene u načinu života kod mnogih, pa čak i velikih promena i izbavljenja iz nesreće. Mi smo obično Božije oruđe. Još uvek tu. Rasterećeni slave i oslobođeni gordosti.

Vašu muziku nije lako svrstati u jedan žanr. Kako biste opisali evoluciju zvuka benda 357 kroz godine?

Nikola Hadži Nikolić Foto: Wood

Nikola Hadži Nikolić: Sve ide svojim tokom. Malo je životni vek za sve ideje i potrebe kreativne.

Kako Vi definišete muziku koju stvarate danas?

Nikola Hadži Nikolić: Slobodan stil. Neograničeno i praktično.

Kao osnivač i jedini stalni član benda, kroz koji je prošlo više od stotinu muzičara, kako gledate na njihov uticaj na kreativni proces i razvoj benda? Kakvo je to iskustvo bilo za Vas lično?

Nikola Hadži Nikolić: Bio bi odličan u multinacionalnoj kompaniji u odseku za ljudske resurse. Mnogi su osetili sa nama nešto što neki ni za tri života nemaju, a i mi smo sa nekima osetili što nema nigde na svetu. Ovo je jedna lepa kontrolisana vožnja i obimna avantura. A tek je 30 godina.

Kada biste morali da izaberete jednu pesmu 357 da „predstavi“ bend – koja bi to bila?

Nikola Hadži Nikolić: Nema jedne, ima ih bar deset. Ua monotonija i jednolična ishrana.

Koncert grupe 357 u Domu omladine, Beograd Foto: Wood

Vaši koncerti su poznati po snažnoj energiji i emotivnoj povezanosti sa publikom. Koliko Vam je važan taj kontakt sa publikom i kakvu ulogu ima u vašem stvaralaštvu?

Nikola Hadži Nikolić: Tako smo počeli i da toga nema odavno bi prestali. Ni sami ne znamo kako, ali tako je. Povezujemo hiljade. Čak i one koji to ne prate.

Koncert 27. septembra u Domu omladine Beograda biće poseban jer njime obeležavate 30 godina rada. Šta publika može da očekuje, da li ste pripremili neka iznenađenja?

Nikola Hadži Nikolić: Bez iznenađenja, osim što ćemo iznenaditi sebe da godine ne znače ništa i da je Bog još uvek uz nas.

Kakvi su dalji planovi benda?

Nikola Hadži Nikolić: Biografija, dokumentarac i novi album. Ma rokamo do kraja! Nema predaje.

