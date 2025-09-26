Slušaj vest

32. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici završava se večeras, dodelom nagrada najboljim ostvarenjima. U glavnom programu odigrano je 13 predstava za decu iz celog sveta.

Večeras, 26. septembra, poslednjeg dana takmičarskog programa, publika Festivala imala je priliku da, na sceni Jadran, pogleda predstavu “Pinokio” Državnog lutkarskog pozorišta Ruse, iz Bugarske. Kao najbolja lutkarska predstava Pinokio je dobitnik nagrade IKAR 2020, a režirao je Todor Valov, po čuvenom tekstu Karla Kodija. Priča o duhovnom, emocionalnom, intelektualnom i društvenom sazrevanju, životnim izborima, istini i laži, a scenario je napisao Slavčo Mladenov.

- Ti nisi čovek, Pinokio. Ti si lutka. Lutka? Drvena lutka. Da bi postao čovek, imaš mnogo da naučiš , reči su teksta ove romantične melodrame, koju publika doživljava i kao kabare.

U znak sećanja na dr Zorana Đerića, održana je promocija dve njegove knjige: zbirke pesama „Eberečke, eberdu: pesme za decu“ koju je u izdanju Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanski“ priredio Luka Kecman, i zbirka teatroloških teksta „Smisao drame“ u izdanju Sterijinog pozorja.

Sinoć je, u okviru Festivala, održan 16. Forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade, na temu „Različiti pristupi estetici u pozorištu za decu i mlade”. Prof. dr Marijana Prpa Fink je navela, da je Međunarodni Forum ove godine istakao otvorenost 28 teatrologa i istraživača iz 15 zemalja i različitih kultura sveta, da razmene gledišta o različitim pristupima estetici u pozorištu za decu i mlade.

- Otvara se teatrološka laboratorija novih saznanja i radova koje štampamo i promovišemo na Festivalu naredne godine.

Dr Katarzyna Chmara-Collins, glumica iz Kamernog pozorišta iz Poljske, govorila je o dijalogu između pozorišta, dece i mladih.

- Ovo je veoma interesantan skup ljudi iz sveta, izlažu svoje ideje i vizije pozorišta za mlade, nove tehnologije, pa je pozorište uvek živo.

Kanadska umetnica Sahar Shahgaldi, iz Irana, ističe da je nivo predstava veoma visok. Na ovogodišnjem Forumu predstavila je svoje istraživanje o uticaju tehnologije na dečije pozorište.

32. Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici

- Kombinacija pozorišnog festivala i konferencije za stručnjake, gde delimo naša istraživanja sa profesorima i rediteljima je odlična ideja.

Na Forumu su učestvovali Bartosz Kurowski i dr Katarzyna Chmara-Collins iz Poljske, dr Petrus du Preez iz Južnoafričke Republike, dr Luka Kecman, Republike Srpske, dr Katerina Atanasova Ilkova iz Bugarske, dr Ahmed Hany iz Egipta, dr Michal Babiak, Slovačka, dr Erika Hughes, dr Jeremy Turner, iz Velike Britanije, dr Agota Vitkai Kučera, Milica Šećerov, Svjetlana Pravdić, dr um. Ivan Pravdić, Uroš Isak Mladenović, Robert Molnar, dr Goran Gavrić, Marijana Petrović, Jovan Caran, z

Srbije, teatrolozi Mađarske i drugih zemalja.

Organizatori Foruma su Otvoreni univerzitet Subotica i Pozorišni muzej Vojvodine iz Novog Sada. Juče je mlada publika u takmičarskom programu videla predstave “Blup i lica vode” Zavoda Kuskus iz Slovenije, „I ja umem da letim“ Gradskih pozorišta Metropolitanske opštine Eskišehir iz Turske i „Kosmos“ Pozorišta Odivo iz Slovačke.

Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica tradicionalno podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Grad Subotica.

