Slušaj vest

Popularna glumica Nada Blam ponovo osvaja publiku u seriji "Krunska 11" u novom ostvarenju producentskih kuća "Zilion film" i Telekom Srbija. Ekipa TV Ekrana uputila se na snimanje šeste i sedme sezone. Nove epizode donose neočekivane zaplete, dolazak novih likova i odlazak starih, ali, kako kaže, sve to čini jednu živu i dinamičnu priču, u kojoj uživaju i sama ekipa i publika.

stills_18092025_1.5.1.jpg
Foto: Promo


- Stanari u Krunskoj 11 žive punim plućima... Pisac Vladimir Đurđević je priču lepo zapleo, a uz njega na scenariju rade mladi autori Ivan Velisavljević, Dejan Prćić i Katarina Mitrović, koji unose svežinu. To je dobra ekipa i svaka epizoda donosi nova iznenađenja - priznaje Nada.


Na setu joj je pridružio i bard glumišta, kolega Miodrag Krivokapić uz partnere iz ranijih epizoda Miloša i Milenu Đorđević.



serija Krunska 11
Miodrag Krikovkapić pojačanje serije Foto: Promo

 - Majka i ćerka Anđelija i Mira sada su u mnogo boljim odnosima, dok se njen gnev okreće prema zetu. U prošlim epizodama bila je s njim bliska, a sad se sve menja - baš kao u životu - objašnjava proslavljena glumica.


Na pitanje koliko iz sopstvenog iskustva unosi u glumu, ističe da je razlika između života i komedije ogromna:

- Naše dogodovštine u stvarnosti nisu smešne, ali dobri komediografi umeju da ih pretvore u humor i tako nastaje dobra porodična serija.

Glumica Nada Blam Foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić


Za Nadu Blam snimanje "Krunske 11" nisu napor i obaveza već naprotiv, u tome uživa.

- Rođena sam, kažu, komičarka i meni je to lakše nego drama. Recept za dobru komediju je pre svega osećaj za meru - da ne preteraš. Kao slikar s četkicom ili kompozitor s notama, tako i ja osećam kad je humor na pravom mestu. To se ne uči, to se nosi u sebi. Gluma je i zanat i zanimanje. Svaki zanat to jeste, pa i ovaj naš. Nema tu filozofije, mora da se radi - naglašava Blamova.

serija Krunska 11
Foto: Promo


Iako je ostvarila bogatu karijeru, otvoreno govori o finansijskim uslovima u kojima glumci rade:

- Penzije u kulturi su male. Od glumačke penzije ne može da se živi, mora da se nastavi raditi. Ako poželiš da popiješ kafu u kafiću, već moraš dodatno da zaradiš.

Mnogi Nadu pamte i po nezaboravnim sinhronizacijama crtanih filmova, ali priznaje da se od tog posla polako udaljila:


- Radila sam to 25 godina i bila jedina žena u toj oblasti. Nisam ni slutila da će to toliko obeležiti nečije detinjstvo, ali danas sam se toga malo zasitila.

foto10-news1-nenad-kostic.jpg
Foto: Nenad Kostić


Osvrćući se na gotovo pedeset godina rada, ističe da je najponosnija na to što je ceo život živela samo od glume.

- Nikad se nisam bavila ničim drugim, niti sam pokušavala da pronađem lakši put. Iako je gluma težak posao, posebno za žene, opstala sam - priznaje Nada, dodajući da su mnoge njene koleginice napuštale profesiju.

- Gluma nije laka za ženu. Uloga ima manje, a konkurencija je velika. Mnoge su moje koleginice i s klase odustale, ali ja sam ostala i to me raduje.

nada.jpg
Foto: Printscreen, Petar Aleksić


Za kraj razgovora, Nada Blam ističe da je ključ uspeha u komediji - energija.

- Sve mora da se gruva! Ovakav tip serije traži snagu, radost i živu igru. To nosim u sebi i zato uživam u ovom poslu i danas - zaključuje glumačka legenda.

Ne propustitePop kulturaOtac Jevrejin joj je preživeo logor, a smrt brata joj je najbolnija tema: "Kada je Miša otišao, sa njim je nestao i deo mene"
rameuzrames01ep24.02-16-15-06.still045.jpg
Stars"OVOME SE ZAISTA, NAJVIŠE DIVIM" Nada Blam kod Ivana Gajića OTKRILA NAJBITNIJU STVAR KOJU JE PRENELA ĆERKI: I kod nje to POSTOJI
nada-blam01-news1-petar-aleksic.jpg
Pop kulturaZNATE JE IZ "SELO GORI, A BABA SE ČEŠLJA", A NISTE ZNALI DA JE DALA GLAS EJPRIL O'NIL: Oživela čuvenu junakinju Nindža Kornjače
untitled2.jpg
Pop kulturaĆERKA NAŠE GLUMICE PRETRPELA STRAVIČNO NASILJE ZBOG ODBIJANJA UDVARAČA: Bio joj slomljen nos, a evo kako danas izgleda (FOTO)
screenshot-15.jpg

JEDNOM KAD MENE NE BUDE, LINI ĆE OSTATI FILM S BAKOM: Nada Blam nagrađena za ulogu u filmu VUČJE BOBICE u kome igra i njena UNUKA Izvor: Kurir teleivizija