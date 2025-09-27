Bila je jedina žena u Srbiji koja je ovo radila: Nada Blam otkrila zašto je napustila posao o kojem mnogi sanjaju
Popularna glumica Nada Blam ponovo osvaja publiku u seriji "Krunska 11" u novom ostvarenju producentskih kuća "Zilion film" i Telekom Srbija. Ekipa TV Ekrana uputila se na snimanje šeste i sedme sezone. Nove epizode donose neočekivane zaplete, dolazak novih likova i odlazak starih, ali, kako kaže, sve to čini jednu živu i dinamičnu priču, u kojoj uživaju i sama ekipa i publika.
- Stanari u Krunskoj 11 žive punim plućima... Pisac Vladimir Đurđević je priču lepo zapleo, a uz njega na scenariju rade mladi autori Ivan Velisavljević, Dejan Prćić i Katarina Mitrović, koji unose svežinu. To je dobra ekipa i svaka epizoda donosi nova iznenađenja - priznaje Nada.
Na setu joj je pridružio i bard glumišta, kolega Miodrag Krivokapić uz partnere iz ranijih epizoda Miloša i Milenu Đorđević.
- Majka i ćerka Anđelija i Mira sada su u mnogo boljim odnosima, dok se njen gnev okreće prema zetu. U prošlim epizodama bila je s njim bliska, a sad se sve menja - baš kao u životu - objašnjava proslavljena glumica.
Na pitanje koliko iz sopstvenog iskustva unosi u glumu, ističe da je razlika između života i komedije ogromna:
- Naše dogodovštine u stvarnosti nisu smešne, ali dobri komediografi umeju da ih pretvore u humor i tako nastaje dobra porodična serija.
Za Nadu Blam snimanje "Krunske 11" nisu napor i obaveza već naprotiv, u tome uživa.
- Rođena sam, kažu, komičarka i meni je to lakše nego drama. Recept za dobru komediju je pre svega osećaj za meru - da ne preteraš. Kao slikar s četkicom ili kompozitor s notama, tako i ja osećam kad je humor na pravom mestu. To se ne uči, to se nosi u sebi. Gluma je i zanat i zanimanje. Svaki zanat to jeste, pa i ovaj naš. Nema tu filozofije, mora da se radi - naglašava Blamova.
Iako je ostvarila bogatu karijeru, otvoreno govori o finansijskim uslovima u kojima glumci rade:
- Penzije u kulturi su male. Od glumačke penzije ne može da se živi, mora da se nastavi raditi. Ako poželiš da popiješ kafu u kafiću, već moraš dodatno da zaradiš.
Mnogi Nadu pamte i po nezaboravnim sinhronizacijama crtanih filmova, ali priznaje da se od tog posla polako udaljila:
- Radila sam to 25 godina i bila jedina žena u toj oblasti. Nisam ni slutila da će to toliko obeležiti nečije detinjstvo, ali danas sam se toga malo zasitila.
Osvrćući se na gotovo pedeset godina rada, ističe da je najponosnija na to što je ceo život živela samo od glume.
- Nikad se nisam bavila ničim drugim, niti sam pokušavala da pronađem lakši put. Iako je gluma težak posao, posebno za žene, opstala sam - priznaje Nada, dodajući da su mnoge njene koleginice napuštale profesiju.
- Gluma nije laka za ženu. Uloga ima manje, a konkurencija je velika. Mnoge su moje koleginice i s klase odustale, ali ja sam ostala i to me raduje.
Za kraj razgovora, Nada Blam ističe da je ključ uspeha u komediji - energija.
- Sve mora da se gruva! Ovakav tip serije traži snagu, radost i živu igru. To nosim u sebi i zato uživam u ovom poslu i danas - zaključuje glumačka legenda.