Glumac Tihomir Stanić za nešto više od mesec i po dana odlazi penziju, i to premijerom novog komada "Gospodin u čizmama od dima", delu velikog pisca Fjodora Mihailoviča Dostojevskog. Premijera će biti održana u Operi i teatru Madlenijanum17. novembra, na dan kada Stanić proslavlja svoj 65. rođendana. Gospodin u čizmama od dima je zapravo Foma Fomič, junak pripovetke "Selo Stepančikovo i njegovi žitelji", koja je Marku Misirači poslužila kao polazište za stvaranje dramskog teksta. Misirača je autor dramatizacije, a takođe i reditelj predstave kojom Stanić obeležava svoj životni jubilej.

"Gospodin u čizmama od dima" je delo koje otvara kroz jednu krajnje tajanstvenu ličnost, kroz Fomu Fomiča u tumačenju Tihomira Stanića, tajne drugih likova iz priče genijalnog Dostojevskog. Gledaoci će se susresti sa uzbudljivom ljubavnom intrigom kroz žanr komedije. Jedna spahijska ruska porodica i njen dom ponudiće gledaocima ne samo zabavu već i životnu nauku, a postaviće im i mnoga pitanja koja se i te kako odnose na savremenog čoveka, a tiču se autoriteta, istinoljubivosti, koristoljublja...

Prvi put će na sceni Madlenijanuma zaigrati Svetlana Bojković, i to baš u tako značajnom komadu. Takođe, i prvak Somborskog pozorišta Saša Torlaković, kao i glumci Vladan Gajović i mladi Milan Nikitović. Publika će moći da uživa i u kreacijama svojih starih znanaca Jovane Balašević, Tamare Aleksić, Nađe Sekulić i Branislava Zeremskog. Posebnu čar daće dvoje mladih na sceni: studentkinja Tihomira Stanića Natalija Spasova i sedmogodišnji Dušan Anđelković.

Reditelj i dramatizator Marko Misirača, osim sjajnih glumaca, okupio je i prvoklasni autorski tim s kojim će sagraditi predstavu. U timu su scenograf Vladimir Pavlović, kostimograf Tatjana Radišić, kompozitor Branislav Pipović, autor scenskog govora Dijana Marojević i autor scenskog pokreta Anđelko Beroš.

Prve reprize su 18. novembra, 7. decembra i 23. decembra.

