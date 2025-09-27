Slušaj vest

 Početak oktobra obeležiće premijera nove igrane serije na programu RTS "Miholjsko leto", kreatora i scenariste Ivana M. Lalića, nastale u koprodukciji Radio-televizije Srbije i DTS studiosa. Priča od dvanaest epizoda govori o radostima trećeg doba. Režiju potpisuju Ivan Stefanović i Dejan Karaklajić. Novinari su zajedno sa ekipom imali priliku da pogledaju prvu epizodu, a članovi glumačke i autorske ekipe su prošetali crvenim tepihom.

25.07.2024-miholjsko-leto-gj-74.jpg
Foto: Gordan Jović/ Rts

Radnja "Miholjskog leta" odvija se u domu za stara lica. Da se i na takvom mestu kroje dugoročni planovi, uz humor i bajkovite situacije, pokazaće nam ekipa serije koju čine Svetozar Cvetković, Slavko Štimac, Anica Dobra, Cvijeta Mesić, Gordana Gadžić, Jovan Belibrković, Maja Mandžuka i mnogi drugi.


- Nas su u školi učili da je komedija jedan od najtežih žanrova, a pogotovu na televiziji. Nisam siguran da bih smeo da se zakunem da će ova serija da se zove komedijom. Moj junak publici na početku serije kaže da je ovo bajka. A ima tu svega... Poigravanja, problema, učenja, a spletkarenje nije strano ni ljudima u trećem dobu. Naravno, dominira životno iskustvo, koje je tu da bi se podelilo s mlađima - kaže glumac Svetozar Cvetković, koji igra vlasnika ovog neobičnog doma za stara lica, i dodaje:

serija Miljosko leto premijera
Foto: Damir Derviašagić


- Kad smo snimali seriju pre godinu i po dana, u glavi sam imao nešto što se dešavalo '74. godine prošlog veka, a to je jedan izvanredan film Gorana Paskaljevića koji se zove "Zemaljski dani teku". Jedan je od najemotivnijih filmova, imao sam sve vreme osećaj da je to omaž filmu koji je nekako zaboravljen, a sniman je u prostoru koji se zove dom penzionera. Film je izazvao je strašno dobar efekat kad se pojavio.


Serija "Miholjsko leto" počinje sa emitovanjem 4. oktobra na Prvom programu, a prikazivaće se vikendom od 20 časova.

Ne propustiteKulturaPesmu pisanu za Suncokrete snimili smo posle pola veka: Biljana Krstić o muzici za novu seriju "Miholjsko leto"
bilja-krstic-foto-nebojsa-babic-1.jpg
Kultura"NE MISLIM O STAROSTI JER GLUMCI NE IDU U PENZIJU" Slavko Štimac o ulozi TESLE u novoj seriji, a pomenuo i nastavak CRNE SVADBE
25.07.2024-miholjsko-leto-gj-08.jpg
Kultura"Posao me vratio u Beograd" Gordana Gadžić o novoj seriji "Miholjsko leto"
Gordana Gadzic foto Gordan Jovic RTS (4).jpg
KulturaVELIKI POVRATAK NA EKRANE SRPSKE DIVE! Cvijeta Mesić: Radim samo ako mi se nešto dopadne, a u novoj seriji igram sa Vitom
mihiljsko-leto-24072024-0220.jpg

Svetozar Cvetković o danu kada je prvi put video Cecu Bojković na sceni Izvor: Kurir televizija