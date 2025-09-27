Slušaj vest

Početak oktobra obeležiće premijera nove igrane serije na programu RTS "Miholjsko leto", kreatora i scenariste Ivana M. Lalića, nastale u koprodukciji Radio-televizije Srbije i DTS studiosa. Priča od dvanaest epizoda govori o radostima trećeg doba. Režiju potpisuju Ivan Stefanović i Dejan Karaklajić. Novinari su zajedno sa ekipom imali priliku da pogledaju prvu epizodu, a članovi glumačke i autorske ekipe su prošetali crvenim tepihom.

Foto: Gordan Jović/ Rts

Radnja "Miholjskog leta" odvija se u domu za stara lica. Da se i na takvom mestu kroje dugoročni planovi, uz humor i bajkovite situacije, pokazaće nam ekipa serije koju čine Svetozar Cvetković, Slavko Štimac, Anica Dobra, Cvijeta Mesić, Gordana Gadžić, Jovan Belibrković, Maja Mandžuka i mnogi drugi.



- Nas su u školi učili da je komedija jedan od najtežih žanrova, a pogotovu na televiziji. Nisam siguran da bih smeo da se zakunem da će ova serija da se zove komedijom. Moj junak publici na početku serije kaže da je ovo bajka. A ima tu svega... Poigravanja, problema, učenja, a spletkarenje nije strano ni ljudima u trećem dobu. Naravno, dominira životno iskustvo, koje je tu da bi se podelilo s mlađima - kaže glumac Svetozar Cvetković, koji igra vlasnika ovog neobičnog doma za stara lica, i dodaje:

Foto: Damir Derviašagić



- Kad smo snimali seriju pre godinu i po dana, u glavi sam imao nešto što se dešavalo '74. godine prošlog veka, a to je jedan izvanredan film Gorana Paskaljevića koji se zove "Zemaljski dani teku". Jedan je od najemotivnijih filmova, imao sam sve vreme osećaj da je to omaž filmu koji je nekako zaboravljen, a sniman je u prostoru koji se zove dom penzionera. Film je izazvao je strašno dobar efekat kad se pojavio.



Serija "Miholjsko leto" počinje sa emitovanjem 4. oktobra na Prvom programu, a prikazivaće se vikendom od 20 časova.