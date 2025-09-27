Slušaj vest

Svečanom ceremonijom zatvaranja i proglašenjem dobitnika nagrada u Dečjem pozorištu Subotica, sinoć, 26 septembra, završen je 32. Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica.

Žiri u sastavu Džeremi Tarner iz Velsa, predsednik žirija, Feng Li iz Kine i Zdravko Mićanović iz Srbije, dodelio je Gran Pri Festivala, najboljoj predstavu u celini, “Život u kutiji”, Velike kraljevske stone pozorišne trupe Njihovih nenadmašnih Visočanstava iz Švajcarske.

Žiri je u obrazloženju naveo da ova predstava bez teksta, suptilno obrađuje teme poput drugarstva, tuge i praznine pojedinih aspekata savremenog života.

Foto: foto Damir Vujković

“Jasnoća pripovedanja, u kombinaciji sa izraženim glumačkim lutkarskim, klovnovskim i veštinama pantomime, iznedrila je tananu i istovremeno energičnu predstavu, maštovitu i zabavnu. Dinamika izvedbe osvojila je publiku, stvarajući predstavu poštovanja mladih, bez pridikovanja. Ovo je produkcija, u kojoj će podjednako uživati deca iznad 8 godina starosti, omladina i odrasli.“

Nagrada za najbolju režiju dobio je Gabrijel Gecki, za predstavu “Balade i romanse” poljskog Pozorišta Pinokio, iz Lođa.

“Ova predstava upotrebljava 19-ovekovnu liriku Adama Mickjeviča, kako bi stvorila jedno novo i osobeno delo, u duhu savremenog teatra. Svaka priča poseduje vlastitu logiku i stil, a kreiraju i invetivnu dramaturgiju. Novo tumačenje poezije mogli bi nagnati mlade čitaoce da se ponovo osvrnu na Mickjevičevo delo“, obrazlaže žiri.

Dobitnica nagrade za najbolju scenografiju je Irina Somborac, za predstavu “Bure“, Dječjeg pozorišta Republike Srpske.

„Upotreba recikliranih predmeta odražava teme mašte i optimizma u predstavi koja se bavi porodičnom tragedijom, a oslikava unutrašnje dileme glavne junakinje“, naveo je žiri.

Za najbolju originalnu muziku nagrađen je Matej Haz, za predstavu„Kosmos“ u produkciji Teatra Odivo iz Slovačke, a žiri ocenjuje, da publika ima utisak odlaska u drugačiji svet iznenađenja i čuda. Dobitnik nagrade za estetski i tehnološki najbolji dizajn lutke je Oleg Katorgin za predstavu „Čudo“, u produkciji Lutkarskog pozorišta Pinokio iz Srbije.

„Lutke i maska ostavljaju utisak pradavnih vremena i savremenosti, odražavaju nasleđe umetnika poput Pikasa, dok su istovremeno u službi pouke“.

Foto: foto Damir Vujković

U kategoriji za najboljeg izvođača, žiri je dodelio pet nagrada: dve za pojedinačne nastupe i tri za rad ansambla. Nagrađeni su: Matilda Fatur, Nikolas Stoker i Nikolas Strobe za predstavu „Život u kutiji“, iz Švajcarske, Marko Vujević, za predstavu „Želim da budem normalan“, Dečjeg pozorišta Subotica, Đorđe Kreća za predstavu „Čudo“, Lutkarskog pozorišta Pinokio iz Srbije, Ćigdem Altug,

Bilge Bujukersen, Nagihan Orhan za predstavu “I ja umem da letim“, u produkciji Gradskih pozorišta metropolitanske opštine Eskišehir iz Turske, Svetlina Stančeva, Iveta Marinova, Martin Pašov, Dimitar Pišev, Todor Lazarov za predstavu „Pinokio“, u produkciji Državnog lutkarskog pozorišta Ruse iz Bugarske.

Specijalna nagrada za originalnost i fantaziju dodeljena je predstavi “Blup i lica vode” Zavoda Kuskus iz Slovenije.

U glavnom programu odigrano je 13 predstava za decu iz celog sveta. Nagrade za životno delo „Mali princ”, za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti za decu, uručene su Zdravku Mićanović u kategoriji domaćih stvaralaca i Feng Li iz Kine u kategoriji inostranih stvaralaca. Ovogodišnji dobitnik nagrade “Oton Tomanić”, priznanja za teatrološko promišljanje u domenu pozorišta za decu i mlade, je dr Boris P. Goldovski iz Rusije. Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica tradicionalno podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, i Grad Subotica, dok je partner u realizaciji Festivala Pozorišni muzej Vojvodine.

(Kurir.rs/Nadica Harminc)