Slušaj vest

Galerija Akademije u Veneciji najavila je da će Marina Abramović (1946), pionirka performansa i jedno od najuticajnijih imena savremene umetnosti, dobiti samostalnu izložbu povodom 61. Venecijanskog bijenala i svog 80. rođendana. Abramović će tako postati prva živa umetnica koja izlaže u ovoj prestižnoj instituciji.

Povratak u grad posebnog značaja

"Imala sam 14 godina kada me je majka prvi put povela na Venecijanski bijenale. Putovale smo vozom iz Beograda i kada sam izašla na stanicu i ugledala Veneciju, zaplakala sam. Bila je to najlepša stvar koju sam ikada videla,“ prisetila se Abramović. Od tada, Venecija je za nju ostala grad posebne emotivne važnosti, a 1997. godine postala je i prva umetnica koja je osvojila Zlatnog lava bijenala.

Izložba „Transforming Energy“

Abramović je lično uključena u realizaciju izložbe „Marina Abramović: Transforming Energy“, koja je prethodno prikazana u Modern Art Museum u Šangaju, u saradnji sa Marina Abramović Institute. Posebno mesto zauzimaju njeni „Tranzitorni objekti“ – interaktivne skulpture od minerala poput kvarca i ametista, koje posetioci aktiviraju ležanjem ili sedenjem. Umetnica veruje da ovakvi objekti mogu pozitivno uticati na telo i um, pa čak i otvoriti mogućnost za razvoj telepatskih sposobnosti.

Dijalog sa renesansnim majstorima

Za potrebe izložbe u Accademiji, Abramovićini radovi biće raspoređeni među stalnom kolekcijom, u dijalogu sa remek-delima renesanse – prvi put da muzej otvara svoje prostorije na ovaj način. Među njima će se naći i fotografija Pietà (1983), u kojoj Abramović i njen tadašnji partner Ulaj poziraju kao Bogorodica i Hristos, postavljena pored poslednjeg Ticianovog platna Pietà (1575–76), čime se obeležava 450 godina od nastanka ove slike.

Ikonični performansi i istorijska dokumentacija

Publika će moći da vidi dokumentaciju njenih najpoznatijih dela, među kojima su:

Rhythm 0 (1974), šest sati izdržljivosti dok publika koristi 72 predmeta po svom izboru na umetnici,

Balkan Baroque (1997), nagrađen Zlatnim lavom, u kojem Abramović pere krvave goveđe kosti pod vrelim suncem Venecije kao svedočenje ratnim zločinima, saradnje sa Ulayem, poput Imponderabilia (1977), kada su nagi stajali na ulazu galerije, i Light/Dark (1977), gde su se međusobno šamarali u ritmu.

Marina Abramović performans Foto: Aris Messinis / AFP / Profimedia

Tradicija savremenih izložbi u Akademiji

Galerija Akademija poslednjih godina redovno ugošćuje savremene umetnike tokom bijenala: 2024. je to bio Viljem de Kuning, 2022. Anish Kapur, a ranije Mario Mertz, Filip Gaston i Georg Bazelitz.

„Posebno smo počastvovani i radosni što je sada red na Marinu Abramović,“ izjavio je direktor galerije Đulio Manijeri Elija.

Detalji izložbe

„Marina Abramović: Transforming Energy“ biće otvorena od 6. maja do 19. oktobra 2026. godine, u okviru 61. Venecijanskog bijenala, a zatim putuje u Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea u Rimu.