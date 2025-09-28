Istorijska čast za Marinu Abramović: Samostalnu izložbu dobiće na 61. Bijenalu u Veneciji
Galerija Akademije u Veneciji najavila je da će Marina Abramović (1946), pionirka performansa i jedno od najuticajnijih imena savremene umetnosti, dobiti samostalnu izložbu povodom 61. Venecijanskog bijenala i svog 80. rođendana. Abramović će tako postati prva živa umetnica koja izlaže u ovoj prestižnoj instituciji.
Povratak u grad posebnog značaja
"Imala sam 14 godina kada me je majka prvi put povela na Venecijanski bijenale. Putovale smo vozom iz Beograda i kada sam izašla na stanicu i ugledala Veneciju, zaplakala sam. Bila je to najlepša stvar koju sam ikada videla,“ prisetila se Abramović. Od tada, Venecija je za nju ostala grad posebne emotivne važnosti, a 1997. godine postala je i prva umetnica koja je osvojila Zlatnog lava bijenala.
Izložba „Transforming Energy“
Abramović je lično uključena u realizaciju izložbe „Marina Abramović: Transforming Energy“, koja je prethodno prikazana u Modern Art Museum u Šangaju, u saradnji sa Marina Abramović Institute. Posebno mesto zauzimaju njeni „Tranzitorni objekti“ – interaktivne skulpture od minerala poput kvarca i ametista, koje posetioci aktiviraju ležanjem ili sedenjem. Umetnica veruje da ovakvi objekti mogu pozitivno uticati na telo i um, pa čak i otvoriti mogućnost za razvoj telepatskih sposobnosti.
Dijalog sa renesansnim majstorima
Za potrebe izložbe u Accademiji, Abramovićini radovi biće raspoređeni među stalnom kolekcijom, u dijalogu sa remek-delima renesanse – prvi put da muzej otvara svoje prostorije na ovaj način. Među njima će se naći i fotografija Pietà (1983), u kojoj Abramović i njen tadašnji partner Ulaj poziraju kao Bogorodica i Hristos, postavljena pored poslednjeg Ticianovog platna Pietà (1575–76), čime se obeležava 450 godina od nastanka ove slike.
Ikonični performansi i istorijska dokumentacija
Publika će moći da vidi dokumentaciju njenih najpoznatijih dela, među kojima su:
Rhythm 0 (1974), šest sati izdržljivosti dok publika koristi 72 predmeta po svom izboru na umetnici,
Balkan Baroque (1997), nagrađen Zlatnim lavom, u kojem Abramović pere krvave goveđe kosti pod vrelim suncem Venecije kao svedočenje ratnim zločinima, saradnje sa Ulayem, poput Imponderabilia (1977), kada su nagi stajali na ulazu galerije, i Light/Dark (1977), gde su se međusobno šamarali u ritmu.
Tradicija savremenih izložbi u Akademiji
Galerija Akademija poslednjih godina redovno ugošćuje savremene umetnike tokom bijenala: 2024. je to bio Viljem de Kuning, 2022. Anish Kapur, a ranije Mario Mertz, Filip Gaston i Georg Bazelitz.
„Posebno smo počastvovani i radosni što je sada red na Marinu Abramović,“ izjavio je direktor galerije Đulio Manijeri Elija.
Detalji izložbe
„Marina Abramović: Transforming Energy“ biće otvorena od 6. maja do 19. oktobra 2026. godine, u okviru 61. Venecijanskog bijenala, a zatim putuje u Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea u Rimu.